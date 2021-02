Land Rover Defender: arriva il poderoso V8 Supercharged da 525 CV

L’ultima generazione della Land Rover Defender, riedizione moderna di uno dei fuoristrada più iconici della storia dell’automotive, è pronto a mostrare il suo volto più “cattivo”, grazie all’introduzione del poderoso V8 5.0 litri Supercharged da 525 CV e 625 Nm di coppia massima. Si tratta della nota e potente unità utilizzata con successo anche dalle più lussuose Range Rover e Range Rover Sport.

La Defender più potente di tutti tempi

Disponibile sia in versione passo corto ‘90’ con solo tre porte che nella variante passo lungo ‘110’ dotata di cinque portiere, la Defender V8 è pronto a scrivere nuovi parametri di potenza e performance nel settore dell’off-road. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore britannico, la Defender 90 V8 brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi e raggiunge una velocità di 240 km/h. L’otto cilindri sovralimentato con compressore volumetrico rende questa Defender la più potente e veloce di tutti tempi. In realtà, il motore V8 per una Defender è tutt’altro che una novità, basti pensare alla versione Defender Works V8, canto del cigno della storica versione del fuoristrada inglese, inoltre il motore 8 cilindri è stato un vero e proprio simbolo per le Land Rover degli anni ’70.

Settaggi specifici

Per tenere a bada cotanta potenza e coppia motrice, gli ingegneri Land Rover sono dovuti intervenire sulla meccanica e sull’elettronica della vettura. Il comportamento dinamico della Defender V8 è stato ottimizzato con l’adozione di molle e ammortizzatori dotati di taratura specifica, a cui si aggiunge un nuovo differenziale attivo posteriore a controllo elettronico. L’abbondante potenza viene scaricata sul sistema di trazione integrale abbinato al controllo della trazione Terrain Response dotato del settaggio ‘Dynamic’ che rende la vettura più precisa ed implacabile nella guida in off-road.

Look personalizzato

Dal punto di vista estetico, questa ‘super’ Defender si riconosce per la presenza del badge V8, dello scarico sportivo a quattro vie e dei cerchi in lega da 22 pollici che lasciano intravedere le grandi pinze di colore blu. Al top di gamma troviamo la speciale versione denominata Defender V8 Carpathian Edition che sfoggia un allestimento specifico chiamato ad esaltare le doti fuoristradistiche del mezzo.

L’abitacolo della Defender V8 resta austero e hi-tech, ma non mancano finiture di lusso come i rivestimenti in pelle Ebony Windsor con inserti Miko e finiture Robustec che impreziosiscono sedili e pannelli porta; il volante è rivestito in Alcantara, mentre la plancia sfoggia dettagli in nero satinato. Sulla Defender debutta anche la nuova e ancora più sofisticata generazione del sistema di infotainment Pivi Pro dotato di display touch di dimensioni maggiori da 11,4 pollici (optional).