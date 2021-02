Motore V8 da drag race in scala… ma che rombo! [Video]

L’universo delle repliche in formato ridotto offre anche delle autentiche meraviglie, come la splendida riproduzione in scala 1:4 del motore V8 di un dragster dotato di compressore GM 671, anch’esso fedelmente plasmato dall’autore dell’opera, un certo Don Baker. Le lavorazioni sono state eseguite su macchine manuali, senza appellarsi alla tecnologia meccatronica dei sistemi a controllo numerico computerizzato CNC.

Il frutto degli sforzi è una meraviglia artigianale, perfettamente funzionante e rombante. Non ci credete? Date un’occhiata al video, con le casse accese. Dopo la presentazione delle caratteristiche di questo motore V8 in scala, a cura dello stesso Baker, ne avrete la dimostrazione “sonora”, con passaggi repentini dal minimo agli 8 mila giri al minuto.

La cilindrata della piccola unità propulsiva è di 6,28 pollici cubici (circa 103 cc), ma il sound è da cuore grande e maturo. Una vera delizia, non c’è che dire, figlia di un impegno certosino, che suscita più di un interesse. Peccato che non sia disponibile sul mercato. Immagino già delle sfide di drag race, fra i potenziali acquirenti, con modelli in scala motorizzati in questo modo. Spero soltanto che la diffusione delle auto elettriche non releghi il piacere dei rombanti propulsori a combustione interna a simili soluzioni in formato ridotto…