Mostro inquinante: mezzo trattore e mezza locomotiva [Video]

Un video del 2013 torna attuale in questa fase di rinnovamento green del parco circolante, perché illustra uno strano veicolo, che sembra un incrocio genetico fra un trattore e una locomotiva a vapore, agli antipodi rispetto ai mezzi a basse emissioni proposti oggi dalle case costruttrici. Lo stravagante ibrido è stato immortalato qualche anno fa sulle colline di Cromford, piccolo villaggio della contea del Derbyshire, in Inghilterra.

Vedere quelle copiose emissioni di fumo nero, degne di un vulcano, fa intuire in modo naturale come il “mostro ruotato” protagonista delle riprese non sia molto generoso sul fronte del contenimento delle emissioni di CO2 e del contrasto all’effetto serra (giusto per fermarsi agli effetti collaterali più noti al grande pubblico). L’impressione è che non si tratti di un veicolo destinato all’uso quotidiano, ma di un semplice strumento per guadagnare l’attenzione dei media. Risultato, quest’ultimo, raggiunto in modo egregio.

Non è difficile intuire le imprecazioni di chi al suo passaggio si trovava lungo la strada e di quanti avevano le finestre aperte (o i panni stesi). In questi giorni, il video dello strano trattore in stile locomotiva ha scatenato la fantasia degli utenti, che si sono sbizzarriti con i commenti. Uno dei più simpatici interventi porta la firma di un tizio che, riferendosi all’insolito mezzo, ha scritto quanto segue: “Perfetto per caricare la mia Tesla”. Questa frase apre il campo ad alcune riflessioni. A voi la parola.