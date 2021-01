Monoposto corre al Nürburgring sulla neve [Video]

Correre sulla neve con una monoposto da pista a ruote scoperte è una pratica insolita e stravagante, ma il video odierno, girato sulla Nordschleife del Nürburgring in una giornata tipicamente invernale dimostra che tutto è possibile.

Il bolide protagonista dell’impresa non è certo nato con lo scopo di segnare il tempo più basso sul manto bianco, ma con opportuni accorgimenti sembra comportarsi bene, danzando senza troppi problemi sull’insidiosa superficie, con il sottofondo delle melodie prodotte dal motore.

Il pilota della monoposto, dal canto suo, riesce a gestire in modo efficace la potenza, muovendosi rapidamente da una curva all’altra del leggendario Nürburgring, come se stesse sciando con la monoposto sulla coltre di neve. L’esito dell’impresa è un video insolito, che vede la vettura da gara disegnare le sue traiettorie come pennellate eseguite dalle ruote sulla tela innevata della Nordschleife. A voi i fotogrammi del video.