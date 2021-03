Mitsubishi torna in Europa con due modelli su base Renault

Mitsubishi ha annunciato un importante accordo per la produzione di nuovi modelli in territorio europeo, a partire dal 2023. Una produzione che sarà realizzata per mano del Gruppo Renault. Questi nuovi modelli saranno strettamente correlati ai prodotti del marchio della Losanga.

Già qualche settimana fa si era presentata l’ipotesi che Mitsubishi potesse ratificare il suo impegno in Europa annunciando la produzione di automobili per il Vecchio Continente. Una possibilità che ora si concretizza. Il marchio giapponese ha infatti annunciato ufficialmente un importante accordo per la produzione di nuovi modelli con il Gruppo francese. Un accordo che sancisce le sinergie e le collaborazioni con i diversi marchi che compongono la cosiddetta Alliance.

Produzione in Europa a partire dal 2023

La produzione dei nuovi modelli Mitsubishi in Europa inizierà nel 2023 e sebbene a livello tecnico si tratterà di prodotti direttamente correlati a quelli del marchio Renault, l’azienda nipponica avverte che avranno “il DNA di Mitsubishi”. Questa offensiva di prodotto è già in corso e il punto di partenza è stato, fondamentalmente, il lancio del nuovo Mitsubishi Eclipse Cross PHEV.

A metà dello scorso anno Mitsubishi aveva presentato il suo nuovo piano strategico con una tabella di marcia che ha fatto scattare tutti gli allarmi nel Vecchio Continente poiché mostrava una netta preferenza per il Sudest asiatico mentre il Nord America e soprattutto l’Europa passavano in secondo piano. Allora il marchio confermava che tutti gli investimenti e il lancio di prodotti per il mercato europeo erano stati congelati.

Ma alla fine, e per la tranquillità dei seguaci Mitsubishi in questa parte del mondo, il corso degli eventi ci permette già di indicare che l’azienda continuerà ad essere presente in Europa. Inoltre, con questa scelta di produrre in territorio europeo, Mitsubishi conferma il proprio impegno nei confronti di questo rilevante mercato automobilistico.

Via libera all’elettrificazione insieme a Renault

Va tenuto presente che attualmente tutti i modelli Mitsubishi venduti nelle concessionarie europee sono prodotti al di fuori del Vecchio Continente. I nuovi modelli con cui Mitsubishi arricchirà la sua gamma europea saranno adattati alle richieste dei clienti europei e l’azienda giapponese prevede che rispetteranno le nuove normative ambientali comunitarie. Questo apre le porte alle diverse soluzioni di elettrificazione che il Gruppo Renault ha già nel suo portafoglio.