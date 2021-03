Mini: la versione speciale Camden Edition

La nuova Mini restyling è disponibile nelle configurazioni One First, One, Cooper e Cooper S, tra l’altro abbinate agli allestimenti Essential, Classic, Yours e John Cooper Works. Inoltre, è prevista anche la versione speciale Camden Edition, in vendita da 22.400 euro e proposta solo nelle declinazioni One da 102 CV e Cooper da 136 CV. Riconoscibile per il logo dedicato su Side Scuttles, soglie battitacco e lato destro della plancia, ha la dotazione di serie completa di cerchi in lega Victory Spoke Black da 16 pollici di diametro, sensori di parcheggio posteriori, bracciolo anteriore, Cruise Control e sistema multimediale Mini Connected Navigation.

Yours per la massima personalizzazione

L’allestimento Yours della nuova Mini, invece, comprende i cerchi in lega British Spoke da 18 pollici di diametro, gli interni sportivi in pelle Leather Lounge Carbon Black, il volante in pelle Nappa con il logo Mini Yours, il rivestimento del tetto di colore antracite, i tappetini dedicati e gli inserti dell’abitacolo in alluminio, più i cerchi in lega Roulette Spoke da 17 pollici di diametro per la versione Cooper SE a propulsione elettrica.

Più sportività con JCW

Tra le caratteristiche della nuova Mini nell’allestimento John Cooper Works – non previsto per le configurazioni One First e Cooper SE – figurano le colorazioni specifiche, il kit aerodinamico, gli elementi della carrozzeria di colore Piano Black, i cerchi in lega Track Spoke Black da 17 pollici e Circuit Spoke da 18 pollici di diametro, le sospensioni adattive JCW Trim, i sedili sportivi in pelle Carbon Black e tessuto tecnico Dinamica, il volante in pelle Nappa con il logo JCW, gli inserti dell’abitacolo nella tinta Piano Black, il listello battitacco con il logo JCW e la pedaliera sportiva in acciaio inox.