Michael Schumacher: il docufilm sulla vita del campione tedesco

Michael Schumacher non è un semplice campione della Formula 1, è una figura leggendaria capace di rendere possibili cose impossibili. Ha riscritto la storia della massima categoria del motorsport, collezionando record su record, prima che Lewis Hamilton lo superasse. Il tedesco ha riportato in alto il Cavallino Rampante dopo 21 anni di lacrime e sangue, ma soprattutto è entrato nei cuori di chi ama questo sport. Adesso sembra proprio che anche il mondo del cinema voglia rendere un prezioso omaggio alla figura del “Kaiser”, realizzando un docu-film che – si spera – possa raccontare al meglio la vita del campione di Kerpen.

Il film nelle sale cinematografiche

L’opera è stata sviluppata dalla regista e produttrice Vanessa Nocker, la quale ha confermato che il lavoro è ormai completato ma soprattutto che è in grado di rispecchiare appieno il volere della famiglia Schumacher. Questo docu-film era previsto in uscita nelle sale cinematografiche alla fine del 2019, salvo poi slittare al 2020 per ritardi nella lavorazione, ben prima che la pandemia da Covid-19 complicasse ulteriormente i piani.

Autorizzato dalla famiglia

Il film, autorizzato espressamente dagli Schumacher, vede la partecipazione ufficiale della moglie Corinna, dei figli Mick e Gina Maria, così come del padre Rolf e della storica manager Sabine Kehm. Si tratta di una piccola notizia considerando la massima riservatezza in cui si è chiusa la famiglia dopo il tragico incidente di Meribel (in Francia) del dicembre 2013. Indubbiamente la presenza di queste figure rappresenta un motivo in più per stimolare la fantasia e la curiosità degli appassionati di F1. Purtroppo non c’è ancora una data d’uscita considerando che è prevista la distribuzione nella sale, in molti Paesi ancora chiuse a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. Sperando che la tenaglia della pandemia si alleggerisca, il docu-film potrebbe essere una bella opportunità per ritornare finalmente al cinema.