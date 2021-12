Una Mercedes G500 4×4², frutto di una corposa trasformazione, è la protagonista del video odierno, che la vede all’opera nel suo terreno d’elezione: il fuoristrada. Il veicolo è stato sottoposto a un processo di tuning che ha riguardato il telaio, il motore, gli scarichi e tanti altri elementi, firmati Brabus.

In questa veste la sua potenza è di 656 cavalli, con un picco di coppia di 783 Nm: roba da supercar endotermica. Il sound vigoroso del V8 annuncia al mondo la tempra prestazionale del suo cuore. Questa Mercedes G500 4×4² non passa certo inosservata. Nel video dello youtuber Automotive Mike si vede l’uomo al volante dell’esemplare di cui ci stiamo occupando mentre concede un piccolo show ai presenti, per la gioia soprattutto dei bambini.

Pare che l’elaborazione abbia preso le mosse da una G55 standard. Il lavoro è partito dallo chassis, completamente rivisto a Dubai. Scorrendo i fotogrammi si nota come, nella stessa cornice ambientale in cui la “nostra” Mercedes G500 4×4² danza con naturalezza, una Ford F-150 Raptor patisce qualche difficoltà. A voi le immagini. Buona visione!