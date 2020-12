Mercedes-Benz: il punto sul 2020 e sul prossimo futuro

Il 2020, si sa, è stato un anno che ha comportato diverse problematiche, anche in ambito automotive, dove, nonostante l’arrivo degli incentivi, il mercato ha subito una flessione dovuta alle conseguenze della pandemia ancora in atto. Mercedes-Benz comunque ha reagito mostrando tutte le qualità che contraddistingono un Brand di successo e lungimirante. “In un anno così difficile a livello sanitario, sociale ed economico abbiamo ottenuto risultati che mai ci saremmo aspettati nei primi mesi della pandemia”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia.

“Il bilancio finale, che ci ha visto guadagnare quote di mercato e contenere la flessione di diversi punti percentuale rispetto calo del mercato stesso, è il risultato di una reazione pronta ed efficace ai repentini cambiamenti di scenario, alla capacità di pianificare in modo flessibile nuove strategie ed accelerare processi già in atto. Ancora una volta la nostra rete dealer si è dimostrata fondamentale per preservare il nostro business e mantenere la relazione con i clienti. Le nostre concessionarie, oggi e ancora più in futuro, sono infatti necessarie per garantire ai nostri clienti la vera esperienza del lusso. Allo stesso tempo, il periodo di lockdown è stato un fortissimo acceleratore per i processi di digitalizzazione e per sfruttare al massimo le potenzialità del nostro Showroom Online”.

Mercato in flessione, bene nuovi modelli e AMG

Sulla scia dei successi in Formula 1, Gianluigi Riccioni, Direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia, che dal prossimo anno guiderà il delicato settore del Customer Services, analizza l’anno in corso facendo un paragone di stampo racing. “Se proviamo ad immaginare il 2020 come una gara di Formula 1, il mercato ha subito gli effetti dell’ingresso di due safety car, due grandi blocchi che hanno condizionato il mercato, che ad oggi registra un calo di circa il 30%. In questo scenario abbiamo contenuto la flessione nel 24%, e ci apprestiamo a chiudere l’anno con oltre 44.000 immatricolazioni, di cui circa l’80% destinate alla parte più sana del mercato: i privati e i cosiddetti commercial account. Allo stesso tempo è cresciuta la nostra quota di mercato”. Volendo, si può quindi vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto per via di modelli importanti che hanno ampliato la gamma a ruote alte verso il basso come la GLA e la GLB, i quali sicuramente saranno protagonisti anche nel 2021. Inoltre, è doveroso sottolineare il contributo di Mercedes-AMG, che, spiega ancora Riccioni, ha compiuto “un’ascesa che prosegue verso l’alto, indipendentemente dal mercato”. Infatti, a quindici giorni dalla chiusura del 2020, Mercedes-AMG, con 1.450 unità vendute, supera il totale delle immatricolazioni del 2019.

L’elettrificazione è una scossa per presente e futuro

Ovviamente, è fondamentale sottolineare l’importanza dei modelli elettrificati ed elettrici del gruppo Daimler: “nel 2020 il mercato delle plug-in è più che triplicato rispetto al 2019 e la nostra quota di mercato è cresciuta dal 2,3% del 2019 al 14,3%. Siamo leader tra i marchi premium, non solo in riferimento alla quota di mercato, ma anche nell’offerta. In tutti i segmenti, dalle compatte ai SUV passando per le grandi berline, Mercedes si conferma, infatti, best in class rispetto ai competitor, sia per autonomia full electric che per capacità di ricarica, offrendo su tutti i modelli la possibilità di ricaricare anche in corrente continua”. Evidenzia Maurizio Zaccaria, Direttore smart e Innovative Sales di Mercedes-Benz Italia, che dal 2021 andrà a ricoprire il ruolo di Direttore vendite Mercedes-Benz Cars e smart.

“Anche il mercato delle vetture BEV registra una forte controtendenza – continua lo stesso Zaccaria – raddoppiando i volumi, uno scenario che vede oggi protagoniste la piccola smart, che con oltre 4.000 unità cresce del 50% rispetto al 2019, con una quota di mercato vicina al 16%, e l’EQC, il primo prodotto del brand 100% elettrico della Stella, che è stata lanciata in pieno lockdown e ha già visto i suoi primi 188 clienti”. Sempre a proposito di elettrificazione, sono tante le novità che vedremo il prossimo anno, si va dalla nuova Classe C, che arriverà in estate insieme al facelift di CLS, fino ad arrivare ai SUV EQA ed EQS ed al reveal della EQS AMG; sul fronte delle sportive ci saranno la C 63 AMG, la CLS 53 AMG facelift, la GT Coupé4 facelift e la nuova SL AMG (proposta solamente in questa variante).

Per i Vans si punta sul confronto con la clientela

Per quanto riguarda i Vans si punta su un costante dialogo con i propri clienti, e si mira alla leadership nella mobilità elettrica e nelle soluzioni digitali nel mondo dei veicoli commerciali. “Chiuderemo il 2020 con circa 9.500 immatricolazioni, di cui il 53% nel segmento dei Large Vans, il 42% nel comparto dei Mid Size Vans e il restante 5% nel canale degli Small Vans”. Ha spiegato Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans Italia. “in un anno complesso un po’ per tutti, stimiamo una flessione intorno 15%, che ci permette comunque di guadagnare quota di mercato. In questo contesto, infatti, occorre fare un giusto distinguo – ha precisato Albano – tra il trasporto persone, che ha subito certamente una forte ricaduta dal lockdown, e quello del trasporto merci che, al contrario, ha visto un forte aumento della richiesta di prodotto”.

Con questa prospettiva c’è ottimismo anche per il 2021, quando arriveranno i nuovi prodotti lanciati quest’anno, come il nuovo Vito, l’EQV e la nuova famiglia di eVans. “Oltre a questa nuova generazione di prodotti, il prossimo anno sono attese tante importante novità – ha aggiunto Albano – prima tra tutte la nuova Classe T, un monovolume compatto che contribuirà agli obiettivi di posizionamento premium dei nostri prodotti. Inoltre, vedremo il debutto del nuovo Citan, anche in versione full electric, e dell’OM 654 a bordo di Sprinter, lo stato dell’arte delle motorizzazioni Diesel”.

Il futuro del Gruppo si fonda su quattro punti fondamentali

Non è mancato, nella consueta conferenza di fine anno, un punto di vista sul futuro del Gruppo Daimler ad opera del Presidente e CEO del Brand della Stella a Tre Punte in Italia, Radek Jelinek “Vogliamo realizzare le automobili più desiderabili al mondo e per questo punteremo su quattro principali direttrici: best customer experience, sfruttare tutto il potenziale dei sub-brand, elettrificazione e software proprietari. Tutto questo allo scopo di accrescere la redditività dei nostri prodotti, porre i clienti sempre più al centro delle nostre strategie ed essere leader nella mobilità elettrificata e nella produzione di car software”.