Mercedes-AMG SL: ecco le foto spia ufficiali

Lo sviluppo della nuova Mercedes-AMG SL è entrato nella fase finale, come testimoniato dalle foto spia ufficiali che immortalano la roadster della Stella negli ultimi test di collaudo. La vettura sarà testata sulle autostrade tedesche, ma soprattutto sulle strade innevate svedesi.

Le fasi di sviluppo nel dettaglio

Il collaudo nel Circolo Polare Artico della nuova Mercedes-AMG SL servirà per la messa a punto della trazione integrale 4Matic+, ma soprattutto per la rediviva capote in tela. Infine, lo sviluppo della vettura prevede anche i test di collaudo sull’infernale circuito tedesco del Nurburgring.

In arrivo prossimamente

La nuova Mercedes-AMG SL, nota anche come modello R232, debutterà sul mercato europeo entro fine anno. Rappresenterà la variante roadster della coupé Mercedes-AMG GT, da cui differirà anche per la configurazione dell’abitacolo secondo lo schema 2+2. Stando a quanto dichiarato dalla Casa della Stella, omaggerà la storica Mercedes-Benz 300SL da pista, svelata esattamente 69 anni fa, nel mese di marzo del 1952.