Mercato auto: Toyota supera Volkswagen e risale al primo posto

Continua l’eterna lotta tra il Gruppo Volkswagen e Toyota per il vertice della classifica dei più grandi produttori automobilistici del globo. Dopo ben cinque anni in seconda posizione, il colosso giapponese ha riconquistato il primo posto nella classifica di vendite a livello mondiale dei Costruttori di automobili.

I giapponesi sono riusciti a scalzare i tedeschi di Wolfsburg grazie ad un 2020 chiuso con 9,528 milioni di veicoli distribuiti, pari ad una flessione dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Volkswagen invece si è fermata a quota 9,305 milioni di immatricolazioni, pari ad un calo del 15,2%. Il discorso non cambia se dalla classifica si escludonoi veicoli industriali. Senza la controllata Hino Motors, il Gruppo Toyota ha totalizzato 9.386.145 immatricolazioni di automobili, mentre il Gruppo teutonico – senza Scania e Man – ha raggiunto quota a 9.115.200. Per quanto riguarda il resto della classifica globale, sul terzo gradino del podio troviamo l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, con 7,8 milioni di immatricolazioni,

Questo risultato evidenzia l’ottima risposta del colosso nipponico nell’arginare le conseguenze della crisi economica innescata dalla Pandemia globale. Inoltre bisogna sottolineare che l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Coronavirus ha provocato meno danni in Asia che in Europa. Le perdite maggiori di Volkswagen si sono infatti registrate nel Vecchio continente e, anche se la Casa di Wolfsburg è ancora leader in Europa, nell’anno appena trascorso ha registrato una perdita di un quinto delle sue vendite. Non bisogna infine tralasciare il fatto che la Cina è stata la nazione ad essere stata colpita per prima dall’epidemia, ma è stata anche la prima ad uscirne, riuscendo a chiudere il 2020 addirittura con una crescita del suo PIL.