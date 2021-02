Mazda6 2021: novità e prezzi

Mazda aggiorna uno dei suoi prodotti più longevi, la Mazda6, l’ammiraglia giapponese da 20 anni sul mercato e che ora, sempre di più, si avvicina al segmento delle berline e station wagon Premium. Con questo Model Year 2021 evolve unicamente in termini di tecnologia, con dettagli più esclusivi e nessuna novità estetica.

Fuori mantiene la sua immagine elegante e raffinata con i cerchi in lega da 17 e 19 pollici e le vernici speciali Takuminuri, Soul Red Crystal e Machine Gray. Rimane identico anche l’abitacolo, disponibile anche con i rivestimenti in pelle traforata White o in pelle Nappa Brown per i sedili con sistema di riscaldamento e ventilazione incorporati.

Più tecnologia di bordo

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, tutte le versioni della nuova Mazda6 2021 sono dotate di serie della tecnologia Active Driving Display che proietta le principali informazioni di guida direttamente sul parabrezza e sul sistema multimediale Mazda Connect con display centrale da 8 pollici che dispone di interfacce Apple CarPlay, ora wireless, e Android Auto.

Sicurezza

La Mazda6 fa vanta inoltre una ricca dotazione di sicurezza attiva e passiva con sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione tra cui il sistema intelligente di frenata in città con rilevamento pedoni (SCBS), il sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA), il controllo del mantenimento della carreggiata (Lane Assist Keeping), la rilevazione della stanchezza del guidatore (Driver Attention Alert) e il Cruise Control Adattivo (Mazda Radar Cruise Control) con Intelligence Assist.

Motorizzazioni

La Mazda6 2021 viene proposta in configurazione Wagon e Berlina e con le motorizzazioni benzina Skyactiv-G con cilindrata 2.0L da 165 CV con trasmissione manuale a 6 rapporti (negli allestimenti Business ed Exceed) e Skyactiv-G 2.5L da 194 CV con trasmissione automatica Skyactiv-Drive (allestimenti Exclusive e Signature). Entrambe le unità soddisfano la normativa Euro 6d. L’unità 2.5L da 194 CV è inoltre dotata del sistema di disattivazione dei cilindri che aumenta l’efficienza del motore riducendo i consumi e l’impronta ecologica della vettura.

Allestimento 100th Anniversary

Con la versione 2021, la Mazda6 con carrozzeria Wagon e motore 2.5L Skyactiv-G 194 CV con trasmissione automatica sarà inoltre disponibile anche nell’esclusivo allestimento 100th Anniversary, caratterizzato dalla colorazione esterna Snowflake White Pearl a contrasto con i sedili interni in pelle Nappa Burgundy Red con poggiatesta anteriori con logo goffrato, i badge esterni, i coprimozzi centrali con logo esclusivo ed una serie di ulteriori dettagli studiati per celebrare i 100 anni della Casa automobilistica giapponese.

Prezzi

La Mazda6 2021 è già ordinabile presso gli showroom di tutta Italia con un listino che va da 35.300 Euro della versione 2.0L 165 CV Business per arrivare ai 43.600 Euro previsti per la esclusiva 100th Anniversary. Le prime consegne della nuova versione inizieranno a partire da metà febbraio.