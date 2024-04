La Mazda estende il proprio catalogo con l’innovativo modello Mazda CX-80, posizionandosi al vertice della sua gamma. Questo nuovo veicolo non solo enfatizza la mobilità sostenibile, un valore fondamentale per il marchio giapponese, ma offre anche un’eccezionale flessibilità interna, una caratteristica distintiva di tutti i modelli Mazda.

La CX-80 è disponibile con due configurazioni di motore: una ibrida plug-in che combina un motore a benzina con elementi elettrici e una versione diesel con tecnologia mild hybrid. Il design della CX-80, esteticamente accattivante, prende ispirazione dalla Mazda CX-60, ma si distingue per essere una variante allungata. Il frontale articolato e le barre sul tetto si fondono armoniosamente con nuovi colori e cerchi in lega da 20 pollici con finitura in grigio lucido.

Dimensioni e bagagliaio di Mazda CX-80

All’interno, l’abitacolo è progettato per massimizzare la spaziosità, con materiali accuratamente selezionati che accentuano questa sensazione. La configurazione interna offre fino a sette posti suddivisi in tre file, con ampio spazio per accesso e comfort. La lunghezza maggiore di 250 mm rispetto alla CX-60, per un totale di 4.995 mm, permette diverse opzioni per la seconda fila di sedili: una panchetta per sette passeggeri totali, sedili singoli con passaggio centrale per sei, o sei sedili singoli.

In termini di capacità di carico, la CX-80 offre 258 litri con tutti i posti in uso e fino a 687 litri con la terza fila ripiegata. Innovazioni tecnologiche come un sistema di navigazione che integra servizi offline e online, una visuale a 360 gradi per facilitare le manovre in spazi ristretti e una stazione di ricarica wireless per smartphone da 15 W migliorano ulteriormente l’esperienza di guida. La versione ibrida plug-in include anche un’opzione di alimentazione a corrente alternata da 1.500 watt.

Numerosi livelli di allestimento

La nuova ammiraglia offre cinque livelli di allestimento: Exclusive Line, Takumi e Homura, con le versioni Takumi e Homura Plus al top, che includono climatizzatore bizona, touchscreen TFT da 12,3 pollici, assistente vocale Alexa e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Il veicolo è anche dotato di quattro pacchetti opzionali e un ampio tetto panoramico.

L’ibrido plug-in al top di gamma

Per quanto riguarda i powertrain, il modello di punta è l’e-Skyactiv PHEV, che combina un motore a benzina da 2,5 cc con un motore elettrico da 129 kW e una batteria agli ioni di litio, offrendo una potenza complessiva di 328 cv. Questo permette prestazioni impressionanti, come lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi e una velocità massima di 195 km/h, con un’autonomia in modalità elettrica di 53 km. Alternativamente, è disponibile una versione diesel con sistema mild hybrid da 48 Volt.

Prevista in pre-vendita da maggio, la Mazda CX-80 avrà un prezzo di partenza di 61.235 euro. Gli ordini saranno raccolti a partire da maggio, con la commercializzazione ufficiale prevista per l’autunno.