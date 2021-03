Maserati MC20: efficace anche sulla neve di Livigno [Video]

La Maserati MC20 è stata impegnata in una serie di test di affidabilità e di prove intensive al freddo sulle strade innevate della Valtellina e al Ghiacciodromo di Livigno, che oggi possiamo gustare in foto e in video, cogliendo l’occasione per apprezzare ancora una volta le qualità di questa splendida auto sportiva del “tridente”, che si offre allo sguardo con linee davvero seducenti.

Nel filmato, in particolare, emerge la capacità del modello di esprimere la sua potenza su fondi a bassissima aderenza, che di solito mettono in difficoltà modelli di questo segmento di mercato. Una prova ulteriore della sua versatilità, frutto del lavoro degli ingegneri e dei collaudatori del marchio, che hanno cercato di coniugare al meglio la resa dinamica nei contesti naturali per le supersportive con quella nei quadri ambientali meno consoni alle loro caratteristiche.

Anche qui, la Maserati MC20 sembra cavarsela bene. Durante la missione al freddo, della potente due posti della casa modenese sono stati verificati: il quadro dinamico su fondi a bassa aderenza, i comportamenti dei componenti elastici, la cold start del motore, la corretta funzionalità del climatizzatore, il comportamento di batteria, sospensioni e freni.

Ricordiamo che la Maserati MC20 gode della spinta di un motore V6 da 3.0 litri, sovralimentato con due turbocompressori, che spingono la potenza massima a quota 630 cavalli. Per ottenere ottimi riscontri in termini di leggerezza e reistenza, su questa vettura è stato adottato un telaio in fibra di carbonio, progettato insieme alla Dallara. Fra gli elementi estetici più caratteristici, ci sono le portiere con apertura ad ali di farfalla. Eccellenti le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,8 secondi. La velocità massima dichiarata è di 325 km/h.