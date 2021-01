Maserati Levante Trofeo, la nuova supercar di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku è il centravanti dell’Inter, stella del campionato di Serie A e uomo gol per eccellenza. L’attaccante belga è anche il Brand Ambassador di Maserati, che recentemente gli ha fatto un graditissimo regalo. La Casa del Tridente ha fatto pervenire a Lukaku una speciale Maserati Levante Trofeo, personalizzata in moltissimi dettagli specificamente per il numero 9 interista. Per capire l’unicità di questa versione, basta aprire la portiere e osservare la scritta sul battitacco, in cui è inciso Maserati for Romelu.Un regalo assolutamente speciale per il 27enne nerazzurro.

Levante Trofeo

Di per sé, la Maserati Levante Trofeo è una vettura speciale. Nella sua configurazione Trofeo, il SUV del Tridente adotta un turbo benzina di derivazione Quattroporte GTS rivisto ed esaltato per far esprimere il meglio allo Sport Utility Vehicle. Quindi, parliamo di un’unità motoristica V8 da 3,8 litri con 580 CV e 730 Nm di coppia, abbinata a un cambio automatico a 8 rapporti. Questa straordinaria potenza consente alla Levante Trofeo di effettuare una partenza da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi, per poi raggiungere i 300 km/h di velocità massima. La Levante Trofeo ha a sua disposizione la trazione integrale intelligente Q4 e adopera un differenziale posteriore autobloccante con funzione di torque vectoring. Una vettura potente ed entusiasmante, buona per la strada quanto per la pista, viste le sue specifiche d’assalto.

Campagna di marketing

Romelu Lukaku, si può godere un gioiello dell’automobile italiana. Nel frattempo il centravanti dell’Internazionale, in un post di Instagram, ha ringraziato anche Donatella Versace, che fa parte di una campagna di marketing decisamente aggressiva ad opera di Maserati. In questa operazione sono coinvolti, tra gli altri, anche l’allenatore della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, e il rapper Marracash. Il nuovo corso di Maserati passa anche dall’immagine e la Casa modenese ha scelto dei personaggi di sicuro appeal nella società odierna.