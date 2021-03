Lotus e JBXE Racing insieme nella Extreme E

Lotus Engineering ha iniziato una collaborazione con JBXE Racing per partecipare alle corse fuoristrada, Extreme E, a partire da quest’anno 2021. Il marchio britannico fungerà da partner tecnico del team, offrendo competenze ingegneristiche per tutta la stagione inaugurale, che inizierà il 3 aprile. JBXE Racing è stata fondata dal campione del mondo di Formula 1 del 2009, Jenson Button, che a sua volta sarà uno dei piloti al via del campionato. Al suo fianco ci sarà Mikaela Åhlin-Kottulinsky, vincitrice di numerose gare automobilistiche scandinave.

Le parole dei protagonisti

L’ex iridato della F1 ha dichiarato: “Extreme E è una formula unica ed entusiasmante, piena di novità e sfide , ma soprattutto annunciare che un marchio come Lotus Engineering sta arrivando in questa competizione con noi è un momento di grande orgoglio per me e per il team. Siamo molto entusiasti della nostra nuova partnership tecnica e non vediamo l’ora di mostrare cosa possiamo fare nella prima gara di questo fine settimana”. Matt Windle, amministratore delegato di Lotus, ha dichiarato: “Siamo all’apice di una nuova entusiasmante era del motorsport elettrificato e siamo lieti di supportare il team JBXE come partner tecnico. I complessi tecnicismi delle corse di veicoli elettrici rappresentano una sfida affascinante e utilizzando i nostri insegnamenti da oltre un decennio di auto sportive elettrificat, possiamo portare preziose conoscenze al team”.

Motore elettrico da oltre 500 CV

Le specifiche vere e proprie non sono state ancora diramate, tuttavia le vetture che partecipano a questa competizione seguono dei criteri specifici. Questa auto si basano su un telaio in lega di acciaio tubolare e sono alimentate da un propulsore elettrico da 536 CV. Ogni vettura sarà inoltre dotata di un pacco batterie della Williams Engineering. Disponibile anche un sofisticato sistema di sospensioni e degli pneumatici da fuoristrada tassellati a marchio Continental, che consente ai piloti di Extreme E di salire pendenze fino al 130%. L’accelerazione da 0-100 km/h avviene in soli 4,5 secondi, nonostante un peso di 1.650 kg.