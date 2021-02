Lexus svela un nuovo teaser del prossimo SUV elettrico

Lexus ha rilasciato una nuova immagine teaser del suo prossimo SUV elettrico puro che si posizionerà come alternativa premium alla Toyota BZ (ancora non svelata), condividendo con questa diversi spunti di stile e la stessa piattaforma e-TNGA.

Con l’annullamento del Salone di Ginevra del 2021 a causa della pandemia Lexus non dovrebbe svelare l’auto fino alla fine di quest’anno e probabilmente la Casa giapponese lo farà, in forma di concept, quasi a ridosso della produzione del modello definitivo. Dovrebbe poi arrivare sul mercato britannico il prossimo anno, come rivale della Volkswagen ID.4 e della Mercedes EQC.

La silhouette del posteriore

L’immagine oscura del teaser fornisce la prima panoramica del posteriore dell’auto. Da questa angolazione si fa notare il particolare del tetto che disegna una leggera doppia gobba con in mezzo un’antenna a pinna di squalo. Una barra luminosa a LED percorre inoltre tutta la coda unendo i gruppi ottici laterali e, al posto del solito logo Lexus, compara la scritta sul portellone.

La precedente immagine teaser rilasciata da Lexus mostrava un frontale simile a quello della concept LF-30 svelata al Salone di Tokyo 2019. Compariva anche un badge illuminato (probabilmente rimosso per i mercati europei), un cofano aggressivo e una griglia complessa.

Un anticipo dell’ammiraglia a ruote alte del brand giapponese

Di fatto questa concept car potrebbe convertirsi nella Lexus LQ, la nuova ammiraglia a ruote alte del marchio premium giapponese. Il suo lancio commerciale è previsto per il 2022, quindi logicamente vedrà la luce nei prossimi mesi.

Il rilascio di questo tesser coincide tra l’altro con la presentazione dei risultati finanziari del 2020, in cui Lexus ha venduto un totale di 781.715 veicoli e ha registrato un calo del 6% rispetto al 2019 a causa della pandemia COVID-19.