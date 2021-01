Leasys lancia il primo abbonamento per auto ad alte prestazioni

Leasys, azienda di servizi per la mobilità controllata da FCA Bank, ha svelato una serie di interessanti novità in occasione dell’inizio del nuovo anno. Leasys CarCloud, primo abbonamento in Italia dedicato al settore auto, si arricchisce con l’arrivo di CarCloud Quadrifoglio e CarCloud Abarth 595, due inedite esclusive formule in grado di coniugare le esigenze di mobilità con la sportività “made in Italy”.

Entrando nel dettaglio scopriamo che con Leasys CarCloud Quadrifoglio ci si potrà mettere al volante di un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio o di una Stelvio Quadrifoglio, rispettivamente la berlina e il SUV della Casa del Biscione equipaggiate con il potentissimo propulsore V10 2.9 biturbo da 510 CV. A questo servizio si aggiunge anche CarCloud Abarth 595 dedicato alla piccola, ma divertentissima sportiva dello Scorpione.

Un abbonamento per guidare la sportiva dei propri sogni

Studiate per soddisfare le esigenze e i gusti della clientela privata e dei liberi professionisti, le formule CarCloud permettono di prenotare l’auto scelta e ritirarla dopo 48 ore in uno dei tantissimi Leasys Mobility Store sparsi nella nostra penisola. L’abbonamento del servizio e facile e divertente, infatti basta abbonarsi sul portale Amazon, al costo di 249 euro, e in seguito convertire online il voucher d’iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. Una volta entrati in possesso del voucher sarà possibile guidare in abbonamento una Alfa Romeo Giulia o Stelvio Quadrifoglio spendendo soltanto 1.599 euro al mese. Lo stesso discorso vale per l’Abarth 595, ma in questo caso il prezzo dell’abbonamento risulta pari a 499 euro al mese. Gli abbonamenti potranno essere rinnovati mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e avranno una durata minima di 30 giorni, passati i quali potranno essere disdetti senza penalità.

Ampliamento della flotta “green”

Il servizio Leasys CarCloud vede inoltre ampliare la propria flotta “green” grazie alla disponibilità di nuovi modelli che strizzano l’occhio alla mobilità sostenibile. La nuova offerta CarCloud Mild Hybrid mette infatti a disposizione della clientela le versioni ibride di Panda, 500 e Ypsilon, ad un prezzo di appena 279 euro al mese. Questa proposta affianca il rilancio dei vari pacchetti di CarCloud tra cui spiccano: CarCloud Electric 500e (a 399 euro al mese), dedicato alla Nuova 500 elettrica, CarCloud Giulia & Stelvio (a 699 euro), CarCloud Adventure con Jeep Renegade e Compass (469 euro) e CarCloud 4xe Plug-in Hybrid (a 499 euro).