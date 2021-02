L’asfalto che non si congela per aumentare la sicurezza

La rivista francese Auto Plus svela il sistema “Power Road” di Eurovia, che trasforma le arterie viarie in strade riscaldate e intelligenti, capaci di sciogliere automaticamente la neve e il ghiaccio. L’idea base è quella di recuperare l’energia solare, immagazzinandola in pozzi geotermici, per poi sfruttarla al bisogno, restituendola tramite un sistema a pompa di calore.

Il risultato è una sorta di pavimento riscaldato, per aumentare la sicurezza di marcia di automobilisti e camionisti, ma anche di motociclisti, ciclisti e pedoni.

Una rete di tubazioni nascoste sotto il catrame permette di convogliare il calore, in modo efficace. ️Il sistema, già sperimentato su base puntiforme in ambito reale, paga fra i limiti attuali i costi elevati (pare sui 250 euro al metro quadro), ma la valutazione dell’investimento, per essere più seria e affidabile, dovrebbe tener conto dei risparmi ottenibili negli anni sugli interventi effettuati sulle strade innevate o gelate, anche in ordine all’acquisto e alla manutenzione degli specifici mezzi.