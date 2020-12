Lamborghini: la Huracán del video di Lady Gaga in palio per beneficienza

La Lamborghini Huracán EVO RWD usata da Lady Gaga nel video musicale del singolo “911” (album Chromatica) è in palio per beneficenza. Gli incassi della lotteria andranno a sostenere le iniziative della Born This Way Foundation e di Together Rising, per dare un aiuto alle organizzazioni impegnate nelle comunità dove la pandemia da Covid-19 ha inciso anche in termini di diseguaglianze. L’obiettivo? Concorrere alla creazione di un mondo migliore.

Con questa iniziativa, la casa del Toro e l’artista statunitense uniscono le loro forze per una causa nobile, confermando la loro inclinazione verso l’altruismo, che si è palesata in più occasioni. Per fare la propria donazione e partecipare al concorso c’è tempo fino al 16 dicembre. Il più fortunato potrà aggiudicarsi il premio a sorteggio: una supercar legata al mondo della musica, nello specifico a un brano di Lady Gaga, cantante, attrice e attivista statunitense (al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta).

Questa diva a stelle e strisce, vincitrice di undici Grammy Award e di un Premio Oscar per la miglior canzone con il brano Shallow, è mediaticamente efficace e quindi può aiutare a realizzare degli ottimi incassi nel segno dell’altruismo, tema molto caro anche a Lamborghini.

Ricordiamo che la Huracán -auto messa in palio nella circostanza- è l’erede della Gallardo, spina dorsale del listino della casa di Sant’Agata Bolognese per diversi anni. Questa supercar presenta un look aggressivo ed offre prestazioni e handling di alto lignaggio. Il suo nome discende dal mondo delle corride, come da tradizione del marchio.

Nel modello, alta tecnologia e maestria artigiana si combinano con un design audace: il risultato prende forma con bordi affilati, volumi monolitici e scolpiti, superfici tese. Il felice rapporto peso/potenza concorre al profilo prestazionale, accompagnato dal sound corsaiolo del vigoroso motore V10 aspirato.

Foto | Omaze.com