Lamborghini Huracán EVO RWD by Novitec

Questa volta il prolifico tuner Novitec si esime dall’aggiungere potenza e prestazioni alla supercar oggetto del suo ultimo lavoro e presenta, invece, una Lamborghini Huracán EVO RWD raffinatamente migliorata dal punto di vista estetico e aerodinamico.

Nuove parti in carbonio

Nello specifico, Novitec ha cercato di rendere la Huracán più “dinamica” e lo ha fatto aggiungendo componenti su misura, rigorosamente in fibra di carbonio migliorando le qualità aerodinamiche della baby Lambo.

I cerchi originali da 19 pollici sono stati sostituiti con ruote forgiate da 20 pollici e 21 pollici rispettivamente all’anteriore e al posteriore, mentre una sospensione coil-over Novitec con altezza regolabile e un nuovo set di molle sportive che rende l’assetto ancora più basso, più sportivo e più minaccioso.

Scarico in Inconel o in oro

La nuova Lamborghini Huracán di Novitec può inoltre essere dotata del sistema di scarico ad alte prestazioni in Inconel ultraleggero o di uno rivestito con una placcatura in oro 999. Il risultato è una nota di scarico più attraente e seducente che esalta il sud del motore V10 aspirato di Lamborghini che produce 610 CV.

A completare il tuning estetico c’è una nuova ala posteriore e un diffusore, entrambi anche in fibra di carbonio, che forniscono alla super car di Sant’Agata Bolognese una maggiore deportanza e stabilità alle alte velocità. Ultimo ma non meno importante, gli interni possono essere personalizzati utilizzando Alcantara e pelle, ridisegnati da Novitec in “una gamma di colori praticamente illimitata”.