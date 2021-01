Lamborghini Aventador by Huber Era: omaggio ai 10 anni di carriera

Mentre si ammirano le sue forme sportive e senza tempo è davvero difficile immaginare che la splendida Lamborghini Aventador abbia già compiuto 10 anni dal suo debutto. Sono inoltre pochissime le vetture ad altissime prestazioni sul mercato che possono vantare una carriera commerciale così lunga.

Una storia lunga 10 anni

Era il marzo del 2011, quando l’iconica 12 cilindri della Casa di Sant’Agata bolognese venne svelata sotto i riflettori del Salone di Ginevra davanti a un pubblico stupito e ammirato. Ora, per celebrare questo anniversario, Huber – tuner con sede a Dubai – ha realizzato la sua personale interpretazione della Aventador.

Affinamenti estetici al gusto di carbonio

La giovane factory che si trova nella penisola arabica ha infatti svelato la nuova Huber Era che si presenta come una rivisitazione “soft” dell’ammiraglia Lamborghini. La “Era” si distingue esteticamente per alcuni componenti realizzati in fibra di carbonio, come ad esempio i paraurti anteriore e posteriore completamente ridisegnati. Nonostante si parli di componenti dal look totalmente inedito, la linea dell’Aventator rimane equilibrata e per nulla stravolta. A richiesta è possibile anche avere un nuovo cofano motore in fibra di carbonio, personalizzabile con trama a vista o in altre colorazioni.

Nel segno della tradizione

Sean-Peter Huber, fondatore dell’atelier di elaborazione, ha commentato la presentazione della “Era” con la seguente dichiarazione: “Riteniamo che quando si progettano nuovi pacchetti aerodinamici per un’auto si debba cercare di partire da zero seguendo il DNA del modello come unica guida – Huber ha inoltre aggiunto che – Era è solo l’inizio di una gamma di prodotti di design che desideriamo portare a compimento.”