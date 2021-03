La Porsche 911 trasformata in versione Hot Rod

La Porsche 911 è un mito assoluto del mondo dell’auto, ha attraversato una storia lunga più di mezzo secolo per consegnarsi alla leggenda. Abbiamo visto susseguirsi tantissime generazioni, una dietro l’altra, ma tutte contraddistinte dalla grande personalità, dall’audace sportività e dalla voglia di emozionare. Nel frattempo, qualcuno ha spesso messo mano alla brillante auto di Zuffenhausen, proponendo al pubblico una variante in grado di stravolgere le forme e l’essenza tipica della 911. L’ultimo in ordine di tempo è stato il francese Alexandre Danton, il quale ha realizzato una Hot Rod su base 911 con sotto al cofano un mostruoso motore V8.

Decisamente estrema

La base di partenza di questo veicolo è una 911T del 1971, della quale resta ben poco, se non gli inconfondibili fari tondi, le fiancate e il suo posteriore spiovente. Il resto ha preso un’altra direzione ed è stato sostituito per far spazio al V8 di 6,75 litri proveniente da una Bentley Mulsanne Turbo. La potenza dovrebbe arrivare fino a 300 CV, ovviamente con la trazione posteriore al servizio, per rendere l’esperienza di guida ancora più mozzafiato. Per rendere il tutto ancora più estremo, arriva in soccorso ciò che offre l’estetica, quindi ruote che fuoriescono dalla carrozzeria, rollbar e abitacolo decisamente spartano. Qui troviamo un piccolo volante firmato Sparco, 3 indicatori circolari al centro e sottilissimi, nonché dei sedili avvolgenti in alluminio con minuscole imbottiture. L’alluminio predomina in ogni parte dell’interno.

Ritirata dall’asta

Sul sito d’aste Bonhams, la Porsche Hot Rod aveva fatto capolino con una base d’asta compresa tra 6.000 e 12.000 euro, tuttavia la mostruosa variante della tedesca è stata successivamente messa da parte, lasciando spazio a un box che invita chi interessato a contattare direttamente la casa d’aste. Sembra infatti che il tribunale ne abbia bloccato la vendita, e forse è meglio così, visto il suo aspetto controverso e sicuramente poco rassicurante. Tutti i gusti sono gusti.