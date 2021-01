La Ferrari SF90 Stradale e il rally sulla neve [Video]

Condurre sulla neve, come una vettura WRC, la potentissima Ferrari SF90 Stradale, nata per scopi completamente diversi, è una sfida che non mette certo paura al facoltoso collezionista PowerslideLover, che in molte altre occasioni ha dato prova della sua guida, assolutamente da non imitare. Il video odierno conferma ciò di cui è capace, facendo danzare sul fondo gelido e imbiancato la stratosferica supercar del “cavallino rampante”.

A differenza di altri appassionati possessori, che custodiscono gelosamente nei loro garage blindati gioielli di simile razza, il protagonista del filmato ama sfruttarli al limite, nelle più svariate situazioni ambientali. In tempi recenti lo aveva fatto con la Monza SP2; ora è il turno della Ferrari SF90 Stradale.

Questa vettura è spinta da un motore endotermico V8 da 4 litri con 780 cavalli all’attivo e da tre “cuori” elettrici da 220 cavalli. In totale, il sistema propulsivo sviluppa la bellezza di 1000 cavalli “made in Maranello”. Ciò pone la SF90 Stradale al di sopra della Ferrari LaFerrari (963 cavalli), regina delle performance fra le tirature limitate del “cavallino rampante”. Anche con quella, PowersildeLower ha deliziato i suoi fan a più riprese.