Kia: nuovo logo e nuova immagine per la Casa coreana

I marchi automobilistici non lavorano solo per rinnovare i loro prodotti, ma anche per reinventarsi periodicamente e proiettare un’immagine che possa catturare i loro clienti target, in un mercato in continua evoluzione. Negli ultimi tre anni diverse Case automobilistiche hanno apportato modifiche come quelle che Kia ha appena introdotto con un nuovo logo, un nuovo slogan e un riassetto organizzativo che verrà rivelato presto.

Il nuovo logo Kia si concentra su una linea continua più semplice, più minimalista. Il marchio afferma che la linea continua e indistruttibile del logo dimostra l’impegno a fornire momenti di ispirazione, mentre la sua simmetria dimostra sicurezza e affidabilità. Le linee in aumento dimostrano le ambizioni di crescita del marchio, ma soprattutto, ciò che il brand asiatico vuole offrire ai suoi clienti.

L’unveiling di questo nuovo logo è avvenuto a Incheon, in Corea del Sud, in una manifestazione che ha visto battere il record di maggior numero di droni (303 per l’esattezza) con la capacità di lanciare fuochi artificiali in un unico luogo, dando luogo a uno spettacolo sorprendente.

E con il nuovo logo cambia anche lo slogan. Se prima il motto della Casa coreana era “The Power To Surprise” (Il potere di sorprendere) ora la nova formula magica sarà “Movement that inspires” (Movimento che ispira).

Per ora, questi sono i dettagli più rilevanti delle novità in arrivo in Casa Kia, anche se il 15 gennaio verranno svelate anche le new entry in serbo per quest’anno e per il medio termine, inclusa la presentazione di un crossover elettrico prima della fine dell’anno, la nuova generazione della KIA Sportage, della Cadenza e altri 5 importanti restyling.