Jeep Wrangler, in arrivo la versione elettrica dell’iconico off-road

La strada verso una mobilità a zero emissioni ha iniziato a coinvolgere anche il settore dei fuoristrada, compresi quelli iconici del marchio Hummer che ha da poco svelato un inedito modello 100% elettrico, simbolo anche della sua rinascita. Presto però, un’altra “bandiera” dell’off-road made in USA si prepara a sposare un powertrain 100% elettrico: stiamo parlando della mitica Jeep Wrangler, erede spirituale della Willys, utilizzata dall’esercito americano nella seconda guerra mondiale.

Rivoluzione elettrica

Si tratta probabilmente della più grande “rivoluzione” tecnica e tecnologica della storia del marchio Jeep che da poco ha compiuto 80 anni di onorata carriera. C’è anche da dire che l’arrivo di una Wrangler elettrica è il frutto di una strategia di elettrificazione che ha visto il recente debutto della Renegade ibrida plug-in e successivamente della Wrangler, sempre con powertrain ibrido ricaricabile alla spina.

Il debutto all’Easter Jeep Safari

La Wrangler elettrica farà la sua prima apparizione dinamica in occasione dell’edizione 2021 dell’Easter Jeep Safari che si svolgerà nel deserto del Moab in programma dal 28 marzo al 3 aprile. Durante l’evento sarà possibile ammirare un prototipo della Wrangler EV in azione.

Marce ridotte e 4×4 meccanico

Al momento, le informazioni sulla futura Wrangler a zero emissioni risultano molto limitate. Dal punto di vista estetico, la vettura sfoggerà le sette classiche feritoie frontali che su questa variante risulteranno però chiuse. Le batterie dedicate al motore elettrico dovrebbero essere installate nella parte anteriore della vettura. La trasmissione sarà di tipo classico e dotata di ridotte, il tutto coadiuvato da un sistema di trazione integrale meccanica, non fornita da due motori elettrici per ogni asse.