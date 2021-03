Jeep Wrangler elettrica: un nuovo teaser dell’off-road a zero emissioni

Jeep ha scelto l’edizione 2021 del Moab Easter Jeep Safari (27 marzo – 4 aprile) per svelare ufficialmente la versione 100% elettrica dell’iconico fuoristrada Wrangler.

Misterioso teaser

In attesa di mostrare dal vivo il nuovo Wrangler elettrico in occasione del celebre raduno off-road dedicato alle Jeep, il Costruttore americano ha diramato in rete una inedita immagine teaser che anticipa qualche dettaglio del futuro e rivoluzionario modello elettrico.

Omaggio agli X-Man?

L’immagine in questione mostra una porzione del frontale della vettura, lasciando intravedere le classiche sette feritoie che identificano i modelli Jeep, ma che in questo caso risultano chiuse per esigenze aerodinamiche. Un’altra novità si trova sotto il cofano dove vediamo spuntare una nuova ed ampia presa d’aria, mentre sul bordo laterale è apparsa la scritta “Magneto“. Quest’ultimo dettaglio potrebbe riferirsi al celebre ed omonimo personaggio dei fumetti X-Man pubblicati dalla Marvel, ovvero il “capo” dei mutanti “cattivi” in grado di controllare i campi magnetici.

In arrivo una seconda concept

La Casa americana ha diramato anche un ulteriore immagine che ritrae un’ulteriore concept car, ancora più estrema rispetto alla Wrangler. Questo prototipo risulta equipaggiato con le Jeep Performance Parts di Mopar che comprendono tra le altre cose anche un aggressivo paraurti frontale caratterizzato da profili tubolari e dotato di un verricello elettrico. Non mancano inoltre un set di fari supplementari installati alla base del parabrezza e dei parafanghi allargati. Sotto il cofano di questo prototipo dovrebbe battere un più “tradizionale” motore termico.