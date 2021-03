Incidente spaventoso: pick-up sospeso su un ponte [Video]

Brutto incidente negli Stati Uniti d’America, dove un pick-up Ford F-350 è finito in bilico su un ponte, rischiando di precipitare al suolo, da un’altezza di 30 metri. Teatro dell’incidente è stata la Interstate 84, nei pressi di Salt Lake City. Nessuno è passato all’altro mondo e i due passeggeri a bordo, pur se leggermente feriti, sono tutti salvi. Nell’abitacolo del mezzo c’erano pure un paio di cani, anch’essi fuori pericolo.

Immagino che per gli umani coinvolti nel crash, i ricordi di quei momenti, sospesi in un canyon dell’Idaho, rimarranno impressi per sempre nella memoria. Il pick-up Ford F-350 protagonista della disavventura, con rimorchio al seguito, è stato trattenuto in aria dalle catene di sicurezza di quest’ultimo, che gli hanno impedito di piombare a terra dal ponte, lungo Malad Gorge.

Tempestivi i soccorsi, allertati da un un poliziotto di passaggio. Facile intuire come le operazioni di recupero dei passeggeri siano state complesse, ma gli uomini della sicurezza hanno svolto al meglio il loro lavoro, stabilizzando il mezzo e tirando fuori, con delle imbracature, gli occupanti. Come si dice in casi del genere, tutto è bene quel che finisce bene, ma qua un grande plauso va ai soccorritori. A voi il video.