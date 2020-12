Incentivi auto: una proroga nella manovra di bilancio rende possibili nuovi bonus?

Una nuova tranche di incentivi per dare una nuova boccata di ossigeno ai comparti produttivi che hanno subito i contraccolpi maggiori dalla pandemia da Covid-19. Fra questi, anche il comparto automotive, uno dei più colpiti. Ecco, secondo quanto riferisce La Repubblica, uno dei possibili obiettivi del Governo: provvedere, fra le altre cose, al rifinanziamento dei bonus per l’acquisto di nuove auto.

Spunta il “tesoretto”

La nuova misura, se verrà adottata, tradurrebbe dal punto di vista operativo il reperimento di un “tesoretto” (circa 3,8 miliardi di euro) che il Dipartimento del Tesoro del Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato, dopo l’ultimo scostamento di bilancio (8 miliardi di euro) ed il “via libera” al Decreto Ristori quattro. In pratica, rivela la news, la somma che potrebbe essere messa a disposizione delle attività produttive e dei servizi, e inserita nella manovra di Bilancio, sarebbe rimasta inutilizzata dopo i provvedimenti a favore dello stesso Ristori quattro. Gli interventi a favore del settore automotive potrebbero ammontare ad alcune centinaia di milioni di euro, da sbloccare con un emendamento ad hoc alla nuova legge di Bilancio, o in alternativa con una misura specifica.

Gli ultimi bonus sono andati subito esauriti

Il Governo è dunque intenzionato a dare una risposta concreta a quanti (consumatori ed Associazioni della filiera) avevano di recente lamentato che gli incentivi extra (100 milioni di euro) assegnati all’acquisto di nuove auto benzina e diesel Euro 6 con emissioni di CO2 comprese fra 91 e 110 g/km (la cosiddetta “terza fascia”) erano stati insufficienti a contribuire alla completa ripresa del comparto? Potrebbe essere così. In effetti, i “bonus terza fascia”, scattati il 1 settembre 2020, sono andati esauriti nel giro di una decina di giorni, lasciando sostanzialmente a bocca asciutta quanti non hanno potuto approfittarne in tempo.

Mercato nuovamente in calo: serve una pronta ripresa

Dal punto di vista dell’andamento del mercato, è da considerare l’importanza che i nuovi incentivi, per quanto limitati, hanno avuto sui consuntivi delle nuove immatricolazioni. Anche se la ripresa delle attività industriali, commerciali e dei servizi, iniziata dopo la metà di maggio 2020 al termine dei drammatici due mesi e mezzo di lockdown, aveva già aiutato il settore, l’efficacia degli incentivi per le auto benzina e diesel Euro 6 da 91-110 g/km di CO2 è stata riconosciuta dai positivi dati di mercato di settembre. Una volta esauriti i fondi, tuttavia, le nuove immatricolazioni di autovetture in Italia sono nuovamente rallentate: -0,2% ad ottobre 2020, e -8,3% a novembre. Le più recenti diminuzioni possono essere anche state causate dal calo negli acquisti conseguente alla suddivisione delle Regioni italiane nelle tre zone (gialla, arancione e rossa) a seconda del numero dei contagi e dell’indice di trasmissibilità del Covid.

In effetti, le principali Associazioni che rappresentano il settore dell’auto – Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica; Unrae, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri; Federauto, che raggruppa i concessionari – hanno chiesto, negli ultimi giorni di novembre, un ulteriore rilancio degli incentivi all’acquisto.