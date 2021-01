Il modellino della monoposto di Stirling Moss costa come un’auto vera

Amalgam Collection, celebre azienda del Regno Unito specializzata in modellini da collezione riprodotti in scala, ha svelato la sua ultima “opera d’arte” dedicata alla Mercedes W196 Monoposto pilotata dall’indimenticabile Sir Stirling Moss.

Una monoposto imbattibile

Questa vettura da competizione ha segnato in maniera indelebile il mondo del motorsport internazionale. Nel luglio del 1955, ben quattro Mercedes W196 Monoposto dominarono letteralmente il Gran Premio di Gran Bretagna, occupando rispettivamente le prime quattro posizioni. Si tratto di una vittoria senza precedenti per la Casa della Stella a tre punte che guada ancora più valore se si pensa che la Mercedes era ritornata in Formula 1 appena un anno prima, dopo una lunga assenza.

Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi

Stirling Moss ottenne la sua prima vittoria proprio in quel Gran Premio, diventato un preludio di una carriera a dir poco sfavillante, ma anche sfortunata. Moss è stato infatti il pilota che ha vinto il maggior numero di Gran Premi di Formula 1, senza aver mai vinto un titolo mondiale. Il pilota, dopo una lunga vita di soddisfazioni e successi, si è spento nel mese di aprile dello scorso anno.

Riprodotta con l’aiuto della Mercedes

Ora, per celebrare la leggendaria carriera di Moss, Amalgam ha messo in vendita una fedelissima riproduzione in scala 1:18 di questa velocissima monoposto d’epoca. Il modellino della Mercedes W196 Monoposto è stato realizzato a mano e rifinito in ogni più minuzioso dettaglio della fabbrica di Bristol. L’azienda inglese è ricorsa all’aiuto della stessa Mercedes per riprodurre in maniera più fedele possibile i dettagli e le finiture che distinguono l’auto. La Casa di Stoccarda si è infatti prodigata nel fornire materiali e immagini d’archivio.

Prezzo astronomico

Il risultato finale è una replica in scala fedele in ogni dettaglio al modello originale, anche se la perfezione ovviamente ha il suo prezzo che in questo caso risulta piuttosto salato: Il modellino sarà realizzato in soli 5 esemplari venduti all’astronomica cifra di 14.151 euro l’uno.