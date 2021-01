Hyundai: maxi rottamazione su tutti i modelli

Con la nuova campagna maxi rottamazione su tutti i modelli, Hyundai lancia un importante e ampio programma di incentivi, dedicato a chi decide di acquistare una nuova auto della Casa coreana.

L’operazione è valida per l’acquisto dei modelli della gamma, dalla nuova famiglia i-Range delle citycar fino alla completa gamma SUV con Kona, Tucson e Santa Fe – proposti con powertrain elettrificati e nelle alimentazioni benzina o diesel.

Con la Maxi Rottamazione, tutti coloro che rottamano una vettura di anzianità pari o superiore a 9 anni possono godere di un ulteriore incentivo fino a 1.500 euro, da sommarsi ai vantaggi già previsti dalle campagne in corso. Un ulteriore vantaggio è poi previsto per chi aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, al termine del quale è possibile scegliere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla.

Hyundai i20 e i10

La Nuova i20 Hybrid nell’allestimento Connectline con Exterior Pack (Fari Full LED, fendinebbia anteriori e vetri posteriori oscurati, Apple CarPlay e Android Auto wireless), è proposta con un vantaggio cliente di 4.950 euro. Lo stesso vantaggio è riservato anche a Nuova i10 Tech con Connect Pack, dotata di serie dei più aggiornati sistemi di sicurezza attiva e di un display touchscreen da 8″ con una connettività al top del segmento.

Hyundai Tucson Hybrid

Nel suo mese di lancio, la rivoluzionaria Nuova Tucson Hybrid da 230 CV è invece offerta con un vantaggio cliente di 5.750 euro nella ricca versione XLine con cerchi da 19” che annovera numerose dotazioni tra cui Fari Full Led, quadro strumenti Cluster Supervision da 10.25″, Navigatore con nuovo display touchscreen da 10.25″, telematica Bluelink e i più avanzati sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense di serie.

Hyundai Kona Hybrid

Salgono a 6.750 euro i vantaggi su Kona Hybrid con powertain full hybrid da 141 CV e cambio automatico a doppia frizione nel completo allestimento XPrime più Safety Pack, che comprende di serie Smart Key e Smart Button, Multimedia system con caricatore wireless, frenata automatica di emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, e monitoraggio degli angoli ciechi.

Hyundai Kona Electric

Il primo SUV compatto a zero emissioni, con batteria da 39 kWh che consente un’autonomia di 305 km (ciclo medio combinato WLTP) e di 435 in città (ciclo medio urbano WLTP), con la versione XPrime+ è proposto con un vantaggio cliente fino a 14.000 euro e con quote da 199 euro al mese attraverso l’innovativa formula di leasing By Mobility