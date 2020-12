Hyundai Ioniq 5: un nuovo teaser anticipa il design

Hyundai continua a svelare informazioni sulla inedita Ioniq 5. La Casa asiatica ha rilasciato un nuovo teaser (il secondo in pochi giorni), che anticipa il debutto mondiale della nuova gamma di auto elettriche del colosso sudcoreano. Questa new entry sarà nello specifico la prima basata su una piattaforma completamente nuova e debutterà come primo modello sotto il neonato marchio Ioniq.

Un crossover compatto

Basata sulla Hyundai 45 EV Concept, riprodurrà molto fedelmente il design avanzato dal prototipo: una cinque porte compatta con uno stile crossover e una maggiore altezza da terra. I coreani hanno fatto di tutto per combinare il design con la tecnologia e le ultime foto spia avevano rivelato luci posteriori non convenzionali. L’illuminazione è infatti proprio una delle chiavi di questo progetto e anche i fari saranno dotati di una nuova tecnologia.

Il nuovo teaser della Ioniq 5 mette in evidenza il design, mostrando alcuni schizzi degli esterni e degli interni mostrando come di fatto il marchio coreano ha trasferito i dettagli direttamente dal concept al modello di produzione. Uno degli elementi più innovativi e ripreso direttamente dal prototipo è l’ampio display digitale che occupa il cruscotto e si estende fino alla consolle centrale.

IONIQ 5: il Design

Un’altra delle qualità essenziali della nuova IONIQ 5 è lo spazio per i tre passeggeri posteriori, fornito dalla nuova piattaforma e-GMP di Hyundai che gli consentirà di offrire spaziosità ed elevata modularità, sebbene i sedili anteriori non avranno la capacità di ruotare di 180 gradi come nella concept car avanzata da Hyundai.

La IONIQ 5 sarà svelata a gennaio ed entrerà in commercio nella prima parte del 2021 con le prime consegne previste per l’estate del prossimo anno. In quanto ad efficienza, la Ioniq 5 potrà contare su una batteria in grado di offrire fino a 500 chilometri con una sola carica, e fino a 800 chilometri in una versione più capace, che arriverà di più avanti.