Hyperion XP-1: tempo di collaudi per la hypercar a idrogeno

Dopo esser stata svelata all’evento CES 2021 di Las Vegas, anche se soltanto in modalità virtuale, ecco le prime foto spia della Hyperion XP-1. La hypercar ad idrogeno, attesa sul mercato internazionale nel corso del 2022, è stata immortalata sulle strade di Los Angeles, dov’è attualmente impegnata nei test di collaudo, come testimoniano anche le camuffature con la sigla H2.

2.000 CV e poco più di 1.000 kg

Il motore elettrico della Hyperion XP-1 erogherà all’incirca 2.000 CV di potenza massima complessiva, mentre la massa ammonterà a 1.032 kg grazie al massiccio utilizzo di materiali leggeri come la fibra di carbonio e il titanio. La meccanica comprenderà anche la trazione integrale, più il cambio automatico a tre velocità. Tra le altre caratteristiche, inoltre, figurerà il grande display nell’abitacolo da 98 pollici a comando gestuale.

Tanta autonomia con l’idrogeno

L’alimentazione a Fuel Cell FCEV ad idrogeno, invece, consentirà alla Hyperion XP-1 di poter contare sull’autonomia esatta di 1.635 km. Per quanto riguarda le prestazioni, questa hypercar raggiungerà la velocità massima di 356 km/h, accelerando da 0 a 100 in poco più di due secondi. La nuova Hyperion XP-1 sarà prodotta al massimo in 300 esemplari, il cui prezzo unitario supererà certamente il milione di dollari.