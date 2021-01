Honda lancia la mascherina per auto: protegge dai virus per un anno

L’emergenza sanitaria globale ha cambiato il nostro modo di vivere e ovviamente ha avuto un forte impatto anche sul mondo dell’auto, a partire dai dubbi relativi all’igiene e alla prevenzione del virus all’interno dell’abitacolo dei veicoli. Per ovviare a questo problema, numerosi costruttori internazionali si sono attivati per sviluppare speciali filtri in grado di trattenere elementi nocivi per la salute al di fuori dell’automobile. L’ultima novità relativa a questo tema arriva dal Giappone e risulta targata Honda.

Arriva la “mascherina” per auto

La Casa nipponica ha infatti sviluppato un inedito ed ingegnoso filtro battezzato Kurumask che si applica al normale filtro dell’aria abitacolo. In poche parole, questo speciale filtro funziona proprio come se fosse una mascherina, perché in grado di trattenere eventuali particelle di virus presenti nell’aria.

Elimina il 99,8% dei virus

Oltre a questa utile funzione, il filtro Kurumask vanta l’uso di una particolare superfice con fosfato di zinco, capace di ridurre e in alcuni casi “disattivare” eventuali porzioni di virus presenti nell’aria. Secondo il Costruttore giapponese, il Kurumask risulta in grado di eliminare 99,8% dei virus presenti nell’aria all’interno dell’abitacolo in un tempo massimo di 15 minuti dall’attivazione del ricircolo. Per quanto riguarda i virus presenti sulla superficie, il tempo di eliminazione raggiunge invece le 24 ore dall’attivazione. Questo speciale filtro ha una durata di un anno o 15mila km, dopodiché deve essere sostituito con un nuovo componente.

Tempistiche e costi

Il Kurumask farà il suo debutto mondiale sulla Honda N-Box, key car in vendita esclusivamente in Giappone. Questo speciale filtro sarà proposto come optional a pagamento ad un prezzo di 6.400 yen, circa 50 euro secondo il cambio attuale.