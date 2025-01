La Honda CL500 2025 si presenta con una serie di miglioramenti che la rendono ancora più adatta a chi cerca una moto versatile, comoda e dal design retrò. Il cuore della CL500 è il motore bicilindrico parallelo da 471 cc, che garantisce 46,6 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 43,4 Nm a 6.250 giri/min. Grazie a una nuova calibrazione dell’ECU e all’omologazione Euro5+, questa moto offre prestazioni fluide e pronte, ideali per le gite fuori porta e per l’uso quotidiano in città.

Il telaio tubolare in acciaio e le sospensioni ad escursione maggiorata migliorano la stabilità, mentre le ruote da 19″ e 17″ conferiscono una maneggevolezza ottimale su terreni sia asfaltati che sterrati. I freni con ABS, tarati per affrontare anche superfici non asfaltate, completano il pacchetto tecnico, con un focus sulla sicurezza e sulla facilità di guida.

Nuove colorazioni per la Honda CL500 2025

Il 2025 porta con sé anche due nuove colorazioni per la Honda CL500 2025: Pearl Dusk Yellow e Mat Fresco Brown, accanto a varianti aggiornate come il Mat Laurel Green Metallic e il Mat Gunpowder Black Metallic. Il design, che si ispira alle scrambler degli anni ’60 e ’70, si arricchisce di nuovi dettagli, come una sella riprogettata con imbottitura in schiuma di uretano per un comfort superiore, e un display LCD più leggibile, che migliora la visibilità anche in condizioni di luce intensa.

Un altro punto di forza della Honda CL500 è la possibilità di personalizzazione. Honda offre pacchetti come Adventure, Style e Travel, che permettono al pilota di adattare la moto alle proprie esigenze, aggiungendo accessori come pedane rally, borse laterali e manopole riscaldabili.

Con il suo mix di stile, comfort e prestazioni, la Honda CL500 2025 conferma la sua posizione di leader tra le scrambler più versatili e apprezzate del mercato. Che tu stia cercando una moto per la città o per esplorare strade meno battute, la CL500 è pronta ad accompagnarti in ogni avventura.