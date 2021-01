Ford Ranger by MS-RT, sportività senza ostentazione

MS-RT, azienda specializzata in elaborazioni dedicate ai modelli della Casa dell’Ovale blu, ha svelato il suo ultimo lavoro su base Ford Ranger, dedicato a quella fetta di clientela sempre più consistente che ama avere maggiore grinta da questo tipo di veicoli, sviluppati principalmente per compiti gravosi. L’obiettivo del tuner gallese è quello di proporre una nuova variante sportiva del Ranger che sia meno estrema e vistosa della versione top di gamma “Raptor”.

Sportiva dal carattere premium

Proposto sia in configurazione Double Cab che con il corpo vettura Super Cab (4 posti e 2 porte), Questo speciale Ranger strizza l’occhio al mondo delle corse automobilistiche e nello stesso tempo sposa finiture lussuose e dettagli realizzati in maniera artigianale. Le caratteristiche di questa versione puntano infatti ad esaltare più le doti stradali del mezzo che quelle off-road. Dal punto di vista estetico spicca l’inedita mascherina anteriore, il cui colore richiama la fibra di carbonio e vanta una forma nido d’ape.

Non mancano fendinebbia integrati, cerchi in lega da 20 pollici OZ Racing, passaruota maggiorati e nuove minigonne laterali. L’effetto scenico viene completato dalla presenza di una barra di carico aerodinamica specifica e dalle livree disponibili: Frozen White, Sea Grey o Agate Black. Queste ultime risultano abbinate a calotte degli specchietti che anche in questo caso richiamano la fibra di carbonio. All’interno dell’abitacolo non si registrano particolari modifiche rispetto al modello di serie, ad eccezione dei rivestimenti in pelle con cuciture in contrasto di colore arancione e i badge MS-RT.

Potenza e coppia non mancano

Sotto il cofano anteriore batte invece il 2.0 biturbo Ecoboost da 213 CV e 500 Nm di coppia gestiti dal cambio automatico a 10 rapporti. Il veicolo continua a vantare una capacità di carico di 1.098 kg e un traino di 3.500 kg.