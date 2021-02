Ford insieme a Google per la connettività

Ford e Google hanno annunciato una partnership strategica di sei anni per accelerare lo sviluppo dell’auto connessa.Come spiegato dal marchio dell’Ovale Blu, entrambe le società lavoreranno fianco a fianco e dal 2023 “milioni” di veicoli Ford e Licoln avranno applicazioni Android e Google con servizi integrati.

In questo modo Ford e Google intendono ridurre al minimo le distrazioni dei guidatori con sempre più funzionalità (anche se sembra un’idea un po ‘contraddittoria) e mantenere il veicolo sempre aggiornato da remoto.

Le app che migliorano la vita al volante

Con l’assistente Google, ad esempio i guidatori possono tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante, eseguendo i comandi con la sola voce. Google Maps sarà invece in grado di dare informazioni sul traffico in tempo reale, cambio di percorso automatico o guida di corsia tra molte altre funzionalità. Con Google Play gli utenti avranno accesso alle loro app preferite (ottimizzate e integrate per l’uso in auto) per ascoltare musica, podcast, audiolibri e altro ancora.

I vantaggi di Google Cloud

Google diventerà il provider di servizi cloud di Ford tramite Google Cloud. Uno strumento che migliorerà le esperienze dei guidatori, modernizzerà la produzione delle auto (grazie alla formazione dei dipendenti e al miglioramento delle prestazioni delle linee) e promuoverà modelli di business basati sui dati in modo che i clienti ricevano notifiche in tempo reale sulla manutenzione.

A partire dalla fine dell’anno, inoltre, Google aiuterà Ford a sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e analisi dei dati di Google Cloud per accelerare la trasformazione digitale della casa automobilistica, nonché per semplificare le operazioni e potenziare le tecnologie dei veicoli connessi.