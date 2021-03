Fiat festeggia 2,5 milioni di 500 prodotte a Tychy

Nello stabilimento di Tychy in Polonia, di proprietà del nuovo Gruppo Stellantis, è arrivato il momento di festeggiare un simbolico e importante traguardo: quello dei 2,5 milioni di esemplari prodotti di Fiat 500. La vettura numero 2.500.000 è stata una 500 mild hybrid, destinata a un cliente francese. La versione mild hybrid da 70 CV è stata una delle novità del 2020 e in breve tempo ha conquistato una fetta sempre più importante di mercato.

Record di Tychy

La nuova 500, uscita nel 2007, è un modello trainante per il Brand torinese, ma soprattutto grazie al suo enorme successo ha stabilito anche il record di vetture prodotte di uno stesso modello (restyling e pre-restyling) nella fabbrica polacca. Infatti, nella graduatoria restano seguono la Fiat Panda di seconda generazione, che si ferma a 2,168 milioni circa di unità prodotte, e la Fiat 126p 2,167 milioni di auto realizzate. La 500 piace e continua ad essere popolare, tanto da venire esportata in oltre 100 Paesi, fra cui i maggiori estimatori sono i seguenti mercati: Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Giappone. Non solo, è approdata anche su mercati esotici quali Isole Cayman, Curaçao, Saint Martin, Senegal o Ghana, come simbolo del Made in Italy.

Una popolarità che non si arresta

La 500 ha concluso il 2020 come leader nel Vecchio Continente nel segmento delle citycar con una quota di mercato del 17,7%. La vettura di segmento A ha in questo modo eguagliato il risultato conseguito dal modello nell’anno precedente, aumentando tuttavia di 3 punti percentuali la propria quota nel suo segmento di riferimento. Questi risultati da primato mettono in evidenza una popolarità del modello che non si arresta, così come l’apprezzamento dei clienti. Inoltre, la 500 è una delle auto più premiate in circolazione, come dimostrano i più di 60 trofei internazionali assegnati dall’avvio della produzione, tra cui i prestigiosi “Car of the Year 2008”, “EuroCarBody 2007”, “Auto Europa 2008”, “World Car Design of the Year 2009”, “Golden Compass 2011” e “The Most Beautiful Car in the World”.