Ferrari SF21: ecco la nuova monoposto del Cavallino

Ad una prima occhiata, la nuova Ferrari SF21 chiamata a dare subito il via alla controffensiva nei confronti dei principali avversari (che milioni di tifosi del “Cavallino” chiedono a gran voce), non si direbbe troppo dissimile dalla SF1000 dello scorso anno. In realtà, la squadra tecnica guidata da Enrico Cardile ha messo a punto un programma di re-engieering molto più articolato, imposto per correggere il tiro rispetto al deludente 2020; ma anche per ottimizzare tutte le “voci” del regolamento, più limitativo, che lascia la possibilità di sviluppare cambio e sospensioni anteriori, tuttavia ha richiesto nuovi pneumatici a struttura più rigida ed una revisione aerodinamica nel fondo ed a livello di diffusore.

Gli aggiornamenti

La presentazione della nuova monoposto, rilasciata in diretta streaming, consente di analizzare punto per punto le principali differenze e novità (ulteriori elementi saranno evidenziati nel prossimo weekend, in occasione dei test in Bahrein). A cominciare dalla livrea a doppio effetto opaco che sfuma verso il lucido (simile a quella utilizzata nel 2020, al Mugello, in occasione del millesimo Gran Premio), e maggiori dettagli in nero. Non c’è più il Tricolore.

Muso ed ala anteriore : l’impronta è stata mantenuta un po’ più larga (allo stesso modo di quelle adottate da Williams e Haas), e molto simile a quella della precedente SF1000; si notano alcune novità nei piloni che sorreggono l’ala;

: l’impronta è stata mantenuta un po’ più larga (allo stesso modo di quelle adottate da Williams e Haas), e molto simile a quella della precedente SF1000; si notano alcune novità nei piloni che sorreggono l’ala; Sospensioni anteriori : la geometria esterna è stata sottoposta ad un re-engineering in ordine di rivedere l’area del brake duct per aumentare il flusso aerodinamico;

: la geometria esterna è stata sottoposta ad un re-engineering in ordine di rivedere l’area del brake duct per aumentare il flusso aerodinamico; Aerodinamica laterale : le fiancate evidenziano il medesimo “doppio boomerang” ancorato agli elementi principali verticali che si collegano a tre deviatori di flusso; un secondo deviatore è stato collocato, a ridiscendere, dall’ala centrale. Due ampie feritoie si notano nella zona anteriore.

: le fiancate evidenziano il medesimo “doppio boomerang” ancorato agli elementi principali verticali che si collegano a tre deviatori di flusso; un secondo deviatore è stato collocato, a ridiscendere, dall’ala centrale. Due ampie feritoie si notano nella zona anteriore. Airbox : è nuovo, e adotta le due “orecchie” laterali (simile a quello che equipaggiava la precedente SF71H del 2018), il che conduce a comprendere che il radiatore è stato aumentato nelle dimensioni;

: è nuovo, e adotta le due “orecchie” laterali (simile a quello che equipaggiava la precedente SF71H del 2018), il che conduce a comprendere che il radiatore è stato aumentato nelle dimensioni; Nuovo tappo carburante : è a norma FIA, aggiornata dopo l’incidente di Sakhir accaduto a Romain Grosjean, dunque dispone di un sistema di ancoraggio più solido;

: è a norma FIA, aggiornata dopo l’incidente di Sakhir accaduto a Romain Grosjean, dunque dispone di un sistema di ancoraggio più solido; Trasmissione : Per motivi di carattere aerodinamico (aumentare, cioè, i flussi dal diffusore), la nuova scatola della trasmissione in fibra di carbonio si presenta più stretta; analogamente, il differenziale risulta leggermente sollevato;

: Per motivi di carattere aerodinamico (aumentare, cioè, i flussi dal diffusore), la nuova scatola della trasmissione in fibra di carbonio si presenta più stretta; analogamente, il differenziale risulta leggermente sollevato; Sospensioni posteriori: in ordine al nuovo gruppo trasmissione, i tecnici del Reparto Corse hanno sottoposto il retrotreno ad una sostanziale revisione finalizzata a migliorare il comportamento delle sospensioni.

La scheda tecnica

Vettura

Telaio: in materiale composito honeycomb in fibra di carbonio, con protezione Halo per l’abitacolo;

Carrozzeria: in fibra di carbonio;

Sedile: in fibra di carbonio;

Impianto frenante: Brembo, con dischi autoventilanti in fibra di carbonio e sistema di controllo elettronico ai freni posteriori;

Sospensioni: anteriori a puntone (schema push-rod); posteriori a tirante (pull-rod);

Ruote: cerchi anteriori e posteriori da 13”;

Trasmissione: Cambio Ferrari longitudinale, ad otto rapporti più retromarcia; differenziale a controllo idraulico;

Peso della vettura con lubrificanti e pilota a bordo: 752 kg.

Propulsione

Nome Power Unit: 065/6;

Architettura motore: 6 cilindri a V di 90°;

Alesaggio x corsa: 80 mm x 53 mm;

Cilindrata complessiva: 1.600 cc;

Sovralimentazione: mediante singolo turbocompressore;

Alimentazione: ad iniezione diretta, pressione massima 500 bar;

Distribuzione: 4 valvole per cilindro;

Portata massima della benzina: 100 kg/h;

Regime massimo di rotazione: 15.000 giri/min.

Sistema Ers

Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia mediante motogeneratori elettrici;

Tipologia batterie: agli ioni di litio da 20 kg di peso minimo;

Capacità massima delle batterie: 4MJ;

Potenza massima MGU-K: 120 kW (161 CV);

Regime massimo di rotazione MGU-K: 50.000 giri/min;

Regime di rotazione massimo MGU-H: 125.000 giri/min.

Formula 1 2021: le date

Di seguito, riportiamo il calendario completo della stagione 2021 della massima Formula, che scatterà nel weekend del 14 marzo con i test preliminari in Bahrain e prenderà il via, due settimane dopo, nel medesimo circuito.