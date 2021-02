Ferrari F8 Tributo 1016 Industries: kit in carbonio stampato in 3D

La Ferrari F8 Tributo è una berlinetta di Maranello dal grande fascino, emana sportività da ogni angolatura e rispetta fedelmente la lunga tradizione del Cavallino Rampante. È una delle più prestazionali vetture prodotte dal Costruttore italiano, tuttavia qualcuno potrebbe non essere appagato completamente dal pacchetto che offre la Ferrari, indi per cui potrebbe optare per qualcosa che renda ancora più speciale questa fuoriserie. Stiamo parlando del Kit in carbonio con parti stampate in 3D dall’azienda americana 1016 Industries, la quale ha deciso di tirar fuori ancora più cattiveria dal Cavallino.

Personalizzazione

Il body kit del preparatore a stelle e strisce si integra in modo armonico con il corpo vettura originale ed è anche personalizzabile in modo completo, in quanto i pezzi sono rimovibili. I componenti disponibili in fibra di carbonio sono composti da nuove prese d’aria sul cofano, uno splitter anteriore, inserti paraurti e minigonne laterali, uno spoiler posteriore, un diffusore posteriore e prese d’aria posteriori a forma di J. Ognuna di queste componenti non solo migliora lo stile, ma anche l’aerodinamica.

Differenze

1016 Industries ha introdotto alcuni aggiornamenti che lo distinguono da altri preparatori. Per citare alcune differenze rispetto a quanto visto con altri kit, l’azienda americana ha aggiunto piccole appendici alle prese d’aria dei fari che migliorano il flusso nei condotti per raffreddare il motore. Un canale di aspirazione, invece, è stato posto al centro del labbro anteriore, per far convogliare l’aria sotto il corpo dell’auto, mentre le prese d’aria laterali più ampie migliorano l’aerodinamica.

In più, è stata applicata una piccola pinna sporgente sulle minigonne laterali originali, mentre lo spoiler posteriore utilizza punti di attacco dedicati, che non necessitano di tagliare, forare o modificare la carrozzeria. La ciliegina sulla torta resta però il lavoro svolto sull’impianto di scarico con pezzi stampati in 3D e produzione al laser per ridurre il peso dei tubi di scappamento. Tuttavia, non sono fatte delle modifiche al V8 biturbo da 3,9 litri della F8 Tributo, che eroga ancora 721 cavalli a 8.000 giri/min e 770 Nm a 3.250 giri/min. Il kit completo per la Ferrari F8 Tributo sarà disponibile entro la fine di febbraio 2021 al prezzo di 46.640 dollari (circa 38.700 euro).