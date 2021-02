Ferrari 488 Pista Tailor Made: una sofisticata fuoriserie

Nell’immaginario collettivo le vetture del Cavallino Rampante “devono” sfoggiare un rosso sgargiante, che esalti le sue linee aggressive e dinamiche. Il rosso deve colpire l’occhio e suscitare un certo timore reverenziale nell’osservatore, tuttavia la Ferrari offre una vasta lista di colori con i quali personalizzare le proprie vetture. E per chi non si accontenta dei colori standard, c’è il programma Tailor Made che consente agli abbienti acquirenti delle auto di Maranello di sbizzarrirsi nelle richieste, e non solo per quanto riguarda i colori. Ne è uno esempio la splendida Ferrari 488 Pista di questo servizio, proposta con un grigio chiaro abbinato a una striscia centrale bianca e a strisce da corsa rosse.

Auto su misura

L’atelier Ferrari è dedicato a chi vuole rendere la propria auto del Cavallino Rampante ancora più unica, una vera e propria fuoriserie. La personalizzazione avviene col supporto di un team di esperti e non riguarda solo l’esterno, ma anche l’abitacolo, che può essere personalizzato in tutto. Le configurazioni sono praticamente illimitate e comprendono l’utilizzo sia di tessuti sartoriali che di materiali hi-tech di massima qualità. Questo livello di personalizzazione è stato applicato all’esemplare di Ferrari 488 Pista di cui ci stiamo occupando, che propone degli interni con sedili sportivi che ricalcano lo stile della carrozzeria.

Fuoriserie in tutto

La customizzazione ha reso particolarmente bella e aggressiva la 488 Pista sviluppata dall’Atelier Ferrari Tailor Made: ha tutto ciò che serve per regalare vivaci emozioni anche al volante, che è ciò che maggiormente si richiede alle auto con il Cavallino Rampante sul cofano.

A disposizione del fortunato proprietario c’è un motore 3.9 V8 bi-turbo da 720 CV, abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti. Come lascia intuire il nome stesso, la 488 è concepita per dare il meglio tra i rettilinei e i cordoli di un circuito. La complessa aerodinamica è derivata dall’esperienza della Scuderia Ferrari in Formula 1, mentre la carrozzeria della Pista è alleggerita di 90 kg. In questo modo, la supercar pesa appena 1280 kg e ha una potenza specifica di ben 185 CV/litro, per uno scatto 0-100 km/h in 2,9 secondi. Davvero eccezionale.