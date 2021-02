Fernando Alonso operato con successo alla mascella

Fernando Alonso ha subito con successo l’intervento maxillo-facciale con l’obiettivo di riposizionare e ricostruire la mascella dopo l’incidente di ieri in Svizzera. Lo spagnolo era stato investito da un’auto in una rotonda a Lugano mentre si allenava con la sua bicicletta.

I medici sono intervenuti per riposizionare e ricostruire la mascella del pilota e rimuovere alcuni denti che erano stati danneggiati dal forte colpo subito, soprattutto al viso, la zona che ha sofferto di più l’impatto. L’incidente è avvenuto nella zona di Prefassona, in via La Santa – nei pressi di un supermercato – nell’area urbana di Lugano.

Riposizionamento e ricostruzione della mascella

Nonostante i primi esami non abbiano rilevato fratture, Fernando è entrato in sala operatoria per un riposizionamento e una piccola ricostruzione della mascella. Al momento la delegazione spagnola del portale web americano Motorsport.com ha rivelato che il pilota è in grado di parlare senza difficoltà.

In questo momento Fernando Alonso è ricoverato all’ospedale di Berna e i responsabili del suo intervento assicurano che tutto è andato per il meglio, come riporta il quotidiano spagnolo Marca. Ora non ci resta che attendere il recupero del pilota.

La polizia locale ha già iniziato a indagare sull’incidente, di cui sono ancora sconosciuti i dati chiave. Alpine ha rilasciato ieri una prima dichiarazione, confermando l’incidente, e ha annunciato che non avrebbe fornito ulteriori informazioni fino ad oggi, quindi è prevista una nuova dichiarazione della squadra nel corso della giornata.

Il tutto avviene ad appena un mese dall’inizio della preseason.