F1, video on board sull’AlphaTauri di Tsunoda a Imola

Vivere le emozioni del pilotaggio, sulla pista di Imola, come se a bordo di una monoposto di Formula 1, guardando virtualmente il nastro d’asfalto con gli occhi di un pilota è un’emozione speciale per gli appassionati, concessa in questo caso dal debuttante Yuki Tsunoda, al volante dell’AlphaTauri. Ne deriva un video avvincente, offerto sui canali social dalla scuderia faentina.

La piccola telecamera utilizzata per filmare l’azione è stata messa dentro il casco del giovane driver giapponese, per regalare un campo visivo quanto più verosimile. Purtroppo la strumentazione è stata oscurata, ma non poteva essere diversamente, per una comprensibile protezione dei dati. In ogni caso, l’effetto videogame è assicurato, con la differenza che qui è tutto reale. Ricordiamo che anche quest’anno l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà un Gran Premio di Formula 1, dopo l’inatteso rientro in scena del 2020. L’appuntamento è fissato per il fine settimana del 18 aprile, quando i motori delle monoposto torneranno a rombare sul circuito del Santerno.

In attesa della sfida del Circus, godiamoci questo filmato, che ci porta a danzare, da una prospettiva inedita, fra Tamburello, Villeneuve, Tosa, Piratella, Acque Minerali, Variante Alta, Rivazza. Siete pronti ad indossare il casco? Quando lo farete, premete sul pulsante dello start…del video. Buona visione!