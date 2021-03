F1, Test Bahrain 2021: tutto quello che c’è da sapere

La Formula 1, dopo aver presentato in modo ufficiale tutte le monoposto che parteciperanno al Mondiale, si appresta ad avvicinarsi all’inizio della stagione. Sarà un anno particolare, lo dimostra il tempo dedicato ai test delle vetture, che è davvero esiguo. Infatti, i test pre-stagionali sono ridotti a tre giornate sul circuito del Bahrain, dove i dieci Team alterneranno i loro piloti, i quali dovranno spremere a fondo le loro monoposto per capire i punti di forza e soprattutto quelli di debolezza. Non assisteremo a vere e proprie rivoluzioni, anche perché il tempo per pensare a una nuova vettura in modo integrale è stato poco, vedremo sostanzialmente delle evoluzioni delle auto protagoniste del 2020, salvo sorprese.

Svolgimento dei test

La tre giorni di prove si aprirà venerdì 12 marzo, per finire domenica 14. In ogni giornata la pista sarà aperta per 8 ore e le scuderie potranno schierare una sola macchina, alternando i propri piloti al volante. Gli orari italiani dello svolgimento di queste pratiche, sono: dalle 8 alle 12 del mattino e dalle 13 alle 17 del pomeriggio. Vigendo la regola dell’alternanza, al mattino scenderà in pista un pilota, mentre al pomeriggio un altro. Vediamo come si organizzeranno le squadre, che hanno già comunicato i turni dei loro piloti:

Red Bull: venerdì: Verstappen; sabato: Perez; domenica: Perez/Verstappen.

Alfa Romeo: venerdì: Raikkonen/Giovinazzi; sabato: Giovinazzi; domenica: Raikkonen.

Haas: venerdì: Schumacher/Mazepin; sabato: Mazepin/Schumacher; domenica: Schumacher/Mazepin.

TV e Meteo

I test invernali in Bahrain verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), mentre in streaming si potranno seguire tramite l’app SkyGo e su NowTv. Il circuito di Sakhir, il Bahrain International Circuit, è chiaramente sito nel deserto e questo permetterà delle condizioni di tempo calde e soleggiate. Tuttavia bisogna prestare massima attenzione al vento, sempre presente con folate anche decisamente forti che possono rendere più difficile la guida ai piloti. In ogni caso, non mancherà la curiosità di vedere i nuovi piloti e le loro rispettive auto.