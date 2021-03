F1, Kimi Raikkonen: tuffo in piscina con la neve [Video]

Kimi Raikkonen è soprannominato Iceman, l’uomo di ghiaccio, per la sua capacità di trattenere dentro le emozioni. Un atteggiamento che lo fa apparire freddo. Guardando il video odierno si vede quanto il noto pilota, vincitore del titolo mondiale di Formula 1 nel 2007, si trovi a suo agio con le basse temperature: del resto è nato in Finlandia, che non è certo la Tunisia sul piano climatico.

I fotogrammi mostrano l’ex pilota Ferrari, oggi in quota Alfa Romeo, tuffarsi in piscina sotto la neve, nel suo paese, per un bagno rigenerante. Una pausa di relax meritata, dopo i recenti test in Bahrain, che hanno visto Kimi Raikkonen fra i grandi stakanovisti, con quasi 230 giri completati sul circuito di Sakhir, dove a fine mese andrà in scena il primo Gran Premio del Campionato del Mondo F1 2021.

A fare le riprese a bordo piscina ci ha pensato la moglie Minttu Virtanen, ex hostess sposata da Iceman il 7 agosto 2016 e dalla quale ha avuto due figli: Robin Ace Matias e Rianna Angelia Milana. A voi le immagini.