F1, Hamilton ha perso 6 kg di massa muscolare per il Covid-19

Lewis Hamilton è uscito decisamente sbattuto dalla prova che gli ha messo di fronte il Covid-19. Il sette volte campione del mondo ha ammesso di aver perso ben 6 kg di massa muscolare negli ultimi due mesi, una situazione che ha messo a dura prova la sua tenuta atletica e fisica, soprattutto nelle ultime prove del mondiale appena trascorso. L’inglese ha tuttavia voglia di recuperare ciò che ha perduto e di riacquistare la piena forma forma dopo la debilitazione dovuta al virus.

Strascichi da Covid-19

Sul suo profilo Instagram, l’iridato ha pubblicato una storia con la descrizione della sua condizione fisica attuale: “Ho perso più di sei chili negli ultimi due mesi, quattro dei quali nel periodo in cui ho avuto il Covid. Ho perso così tanti muscoli. Adesso riparto da un basso livello di forza, non è divertente ma sono determinato a tornare forte e di nuovo al 100%. No pain no gain”.

Quindi seppur la sua degenza sia stata breve, con un isolamento forzato di dieci giorni, Lewis Hamilton ha visto il suo fisico deteriorarsi in modo piuttosto rapido. Questo dimostra – se ancora non ce ne fosse bisogno – che i piloti di F1 sono prima di tutto dei grandi atleti e che la loro forma fisica viene curata e ricercata giorno dopo giorno. Nell’ultimo GP di Abu Dhabi, Hamilton aveva fatto intravedere una difficoltà evidente di tenuta atletica, cosa che lo ha costretto a non brillare come al solito, mettendo da parte il suo lato vincente e determinato alla vittoria.

Verso gli obiettivi del 2021

Durante la pausa invernale prima dell’inizio della prossima stagione 2021, nella quale non si sa ancora se Hamilton ci sarà dato che non ha attualmente firmato il rinnovo di contratto con la Mercedes (anche se si tratta di una mera formalità), il campione in carica si concentrerà soprattutto sulla ricerca di una nuova prestanza fisica e muscolare, al momento smarrita.