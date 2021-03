F1, Aston Martin: svelata la nuova AMR21

Aston Martin ha presentato questo pomeriggio la sua monoposto AMR21 per la stagione 2021. Il marchio britannico torna in Formula 1, ribattezzando Racing Point, con Sebastian Vettel e Lance Stroll come piloti.

Rinasce il mito Aston Martin

L’azienda britannica torna in Formula 1 61 anni dopo e lo fa con il verde inglese che caratterizzò le DRB4 e DRB5 delle stagioni 1959 e 1960. La scuderia d’Oltremanica tornerà in pista con il quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel e il canadese Lance Stroll per scrivere un nuovo capitolo.

Verde britannico, come nel 1959 e 1960

Come previsto e come era stato già confermato da Sebastian Vettel in una recente intervista, l’auto recupera la livrea verniciata in verde britannico delle DRB4 e DRB5 del 1959 e del 1960 e sorprende con piccoli tocchi di rosa. Il verde è metallizzato, con una sottile striscia rosa sull’ala anteriore e un’altra sui lati. Come combinare quel possibile rosa BWT con il verde britannico è stata di fatto una delle principali incognite e la verità è che Aston Martin ha ottenuto una buona integrazione di entrambi i colori, il cui effetto complessivo appare armonico e allo stesso tempo caratterizzante.

Un’evoluzione della Racing Point RP20

Per il resto la vettura, tenendo conto delle restrizioni sullo sviluppo dalla Fia dettate dai regolamenti tecnici del 2021, può essere considerata un’evoluzione di quella dello scorso anno, la Racing Point RP20, almeno per il 50%.

Andrew Green, direttore tecnico della Aston Martin F1, ha raccontato che la progettazione e lo sviluppo della nuova AMR21 era iniziato già lo scorso agosto e si è lavorato soprattutto sull’aerodinamica.

Questa sarà quindi l’auto che Sebastian Vettel e Lance Stroll guideranno quest’anno, quando apriranno un nuovo capitolo nella storia della Formula 1 in cui rinasce la leggenda dell’Aston Martin. Il tedesco e il canadese iniziano un viaggio con la responsabilità di rappresentare un grande produttore nella migliore vetrina del mondo, il Gran Circus.