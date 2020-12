Ecobonus 2020 quasi finiti anche per le auto elettriche e ibride plug-in

Fra le parole più utilizzate nel 2020, oltre a quelle legate all’emergenza sanitaria che del resto ha condizionato in massima parte l’intero anno, “Incentivi” può benissimo rientrare in una ideale classifica dei dieci termini sulla bocca di milioni di italiani. E, a proposito di “bonus”, intanto che la Camera si prepara all’esame della reintroduzione di agevolazioni all’acquisto di nuove autovetture “low emission” (misura che scatterebbe il 1 gennaio 2021), le casse statali segnalano che anche il plafond straordinario di 50 milioni di euro stanziato la scorsa estate (attraverso il DL Agosto) per incentivare l’acquisto di vetture aventi livelli di emissioni di CO2 fino a 60 g/km ed un prezzo di listino non superiore a 50.000 euro, stanno per esaurirsi.

Bisogna affrettarsi

Nello specifico, riguardo alla situazione dei fondi residui alla data di martedì 15 dicembre 2020 la homepage Ecobonus del Ministero dello Sviluppo Economico evidenzia, per le autovetture con emissioni comprese fra 0 e 60 g/km, poco più di 3,1 milioni di euro ancora disponibili (già esauriti nella prima decade di settembre i bonus per le auto benzina e diesel Euro 6 con emissioni comprese fra 91 e 110 g/km; e, a novembre, quelli per le vetture da 61 a 90 g/km).

Complessivamente, dunque, la somma rimanente (ricordiamo che si tratta di importi esistenti nelle casse statali in maniera “virtuale” in quanto gli incentivi vengono anticipati dalle concessionarie, alle quali le Case auto provvedono poi a rimborsare e che recuperano come credito d’imposta) ammonta a meno di 3.150.000 euro.

Riusciremo ad arrivare al 31 dicembre?

Se si considera, sulla media delle prenotazioni effettuate dalla seconda metà di agosto, che il ricorso agli incentivi extra viaggia su oltre 2,5 milioni di euro a settimana, è possibile ipotizzare che il residuo degli Ecobonus stanziati dal DL Agosto possa non arrivare al soddisfacimento della domanda di acquisto di nuove auto ad alimentazione elettrica ed ibrida plug-in entro il 31 dicembre 2020.

A quanto ammontano i contributi

Riprendiamo brevemente le modalità di assegnazione degli incentivi, i cui importi differiscono in funzione delle emissioni dell’autovettura ed in base al veicolo che si dà indietro (se, cioè, quest’ultimo viene consegnato alla concessionaria per la rottamazione).

Ecobonus per auto con emissioni fra 0 e 20 g/km di CO2 : 8.000 euro con usato da rottamare (più 2.000 euro di sconto concessionaria da scalare dall’importo imponibile: quindi 2.440 euro dal prezzo di vendita IVA compresa); o 5.000 euro senza usato da rottamare (più 1.000 euro di sconto concessionaria che verrà detratto dal prezzo imponibile secondo le modalità indicate qui sopra)

: 8.000 euro con usato da rottamare (più 2.000 euro di sconto concessionaria da scalare dall’importo imponibile: quindi 2.440 euro dal prezzo di vendita IVA compresa); o 5.000 euro senza usato da rottamare (più 1.000 euro di sconto concessionaria che verrà detratto dal prezzo imponibile secondo le modalità indicate qui sopra) Ecobonus per auto con emissioni fra 21 e 60 g/km di CO2: 4.500 euro con usato da rottamare (più 2.000 euro di contributo da parte del concessionario); o 2.500 euro senza rottamazione (più 1.000 euro di sconto concessionaria).

Dal 2021 sotto con i nuovi incentivi

Indipendentemente dall’esito della Camera (a brevissimo si saprà se nuovi bonus extra verranno stanziati), il 1 gennaio 2021 torneranno in ogni caso ad essere disponibili i 70 milioni di euro, previsti per il prossimo anno, che fanno parte del triennio di misure di incentivo 2019-2021, più i 70 milioni di euro (dai 100 milioni iniziali) che restano dalla misura di rifinanziamento introdotta con il DL Agosto.