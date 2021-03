DS 4 La Première: prezzi, motori, dotazione

Si chiama “La Première” (e la traduzione in italiano è chiarissima) l’edizione speciale-lancio di DS 4, nuovo crossover-coupé del marchio di recente ingresso nel novero dei “luxury brand” Stellantis insieme ad Alfa Romeo e Lancia e che viene declinato in tre configurazioni di allestimento, alimentazione benzina PureTech 130 CV, 180 CV e 225 CV, turbodiesel BlueHDi 130 CV ed anche ibrida plug-in con oltre 50 km di autonomia di marcia in modalità elettrica.

Prenotazione personalizzata

Nello specifico, DS 4 La Première esordisce in fase di ordinazione attraverso un inedito sistema di prenotazione, attraverso il quale il cliente, una volta effettuato il pre-ordine registrandosi ad un sito Web dedicato, avrà a disposizione un supporto ad hoc, articolato su comunicazioni a cadenza regolare, che lo informeranno via via sui tempi di produzione dell’esemplare prescelto, sulla delibera della vettura e fino alla sua consegna. Quest’ultima potrà avvenire a domicilio dell’acquirente oppure presso un DS Store di sua scelta.

Ecco quanto costa e le promozioni

DS 4 La Première esordisce sul mercato a partire da 46.250 euro (con motorizzazione PureTech 180 CV), e da 52.750 euro (versione Hybrid E-Tense 225). Per entrambe le configurazioni, DS rende disponibile la formula StyleDrive, con rate da 400 euro al mese e servizio di manutenzione Complete Care (per 36 mesi o 45.000 km) incluso, ed in più la possibilità – come si accennava qui sopra – di ricevere la vettura al proprio domicilio grazie al servizio Delivery Valet.

L’impostazione dedicata

Dal punto di vista estetico, DS 4 La Première si incarica di accentuare gli atout di sportiva eleganza che da sempre contraddistinguono l’immagine DS, a loro volta ribaditi nelle scelte di stile realizzate dai progettisti del marchio luxury francese. Le tinte carrozzeria, esclusive, offrono la nuova tonalità “Grigio La Première” oppure la finizione “Grigio Cristallo”, con tetto nero a contrasto. All’anteriore, la griglia rifinita in nero con punte diamantate viene abbinata alle “DS Wings” in tinta nero lucido. Uno stemma distintivo “1” viene collocato in corrispondenza della battuta del cofano anteriore. Un ulteriore motivo grafico in nero viene posizionato fra le luci posteriori, così come sulle modanature ed i profili della finestratura laterale. I cerchi adottati sono di modello “Siviglia” da 19” di diametro.

Abitacolo: le finiture personalizzate

All’interno, DS 4 La Première riceve, in qualità di versione di alta gamma della nuova lineup DS 4, un “capitolato” di allestimento che riflette la ben conosciuta esperienza artigianale DS nella scelta dei materiali e nella cura di esecuzione. Fra le caratteristiche adottate per l’abitacolo, si notano i rivestimenti “Opéra” con superfici rivestite in pelle Nappa “Criollo” lavorata “a bracciale di orologio” e (quelli anteriori) provvisti di funzione riscaldamento, ventilazione e massaggio. Da segnalare la cucitura a mano, e senza passanti a vista, della pelle anche sulla consolle centrale, sui pannelli porta e sul volante, rivestito in pelle pieno fiore. A completare l’allestimento interno, una serie di modanature in legno di frassino in tinta marrone disposti nel prolungamento della parte lucida della plancia e sui pannelli porta posteriori.

Due tipologie di alimentazione

Sotto al cofano, DS 4 La Première viene equipaggiata con due sistemi di propulsione:

benzina PureTech 180 CV;

ibrido plug-in Hybrid E-Tense 225 CV (modulo che, ricordiamo, è di recentissimo debutto a bordo di DS 9), formato dall’unità termica 4 cilindri turbo da 180 CV e da un motore elettrico da 110 CV, con trasmissione automatica EAT8 e batteria di nuova progettazione (più compatta e di capacità maggiore in virtù dello studio di nuove celle), collocata nella zona posteriore della traversina deformabile del pianale modulare EMP2, ed in grado di offrire ‘più di 50 km di percorrenza in elettrico a ciclo WLTP.

Equipaggiamento e infotainment

Le dotazioni hi-tech di DS 4 La Première offrono uno step ulteriore di accessori, anche in relazione al già elevato livello proposto da DS 4. L’allestimento offre, fra gli altri:

Dispositivo DS Extended Head-Up Display, che proietta le informazioni utili al conducente su una diagonale di 21”;

DS Iris System, interfaccia “new gen” associata al dispositivo di controllo gestuale DS Smart Touch.

L’allestimento si completa con il sistema DS Matrix Led Vision con gruppi ottici direzionali, le sospensioni DS Active Scan Suspension a smorzamento controllato, ed il modulo di sistemi ADAS di ausilio attivo alla guida DS Drive Assist. Quest’ultimo, avvalendosi dei sistemi di visione a 360 gradi con quattro telecamere per facilitare le manovre, il portellone ad apertura “hands-free”, l’allerta di traffico posteriore ed il monitoraggio degli angoli ciechi a lunga distanza, garantisce una guida semi-automatizzata di Livello 2.

Fra gli accessori ottenibili a richiesta: tetto apribile, cerchi in lega “Sydney” da 20” (soltanto per la versione E-Tense 225), il sistema di visione notturna DS Night Vision e l’impianto audio HiFi Focal Electra a 14 altoparlanti e 690W di potenza.