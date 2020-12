DS 4: arriverà anche la versione Crossback

L’anno prossimo debutterà la nuova DS 4 che, come la precedente generazione, sarà disponibile anche nella declinazione Crossback. Quest’ultima sarà riconoscibile per lo stile da SUV della carrozzeria, in quanto dotata di assetto rialzato, cerchi in lega maggiorati e barre portatutto sul tetto. Una DS 4 in formato crossover Diversamente dalle precedenti indiscrezioni, la nuova